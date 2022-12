Francisco Bustamante: 'Comprar la Caja de Ahorros nos daba el brazo financiero que necesitábamos' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Francisco Bustamante, exsubdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), revela algunas ideas planteadas para solventar la crisis del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM). Entre estas, se propuso comprar simbólicamente la Caja de Ahorros como parte de la modernización de las finanzas de la CSS respetando la autonomía de la primera. Esta propuesta pretendía beneficiar a la CSS en el porcentaje de rendimiento de sus depósitos, y a los cotizantes con la automatización del sistema, como el mixto, que les permitiría conocer cuánto dinero tienen en su cuenta. No obstante, eran necesarias una serie de reformas que también buscaban agilizar las inversiones de la entidad. Pero no se hizo. Tampoco se tomaron decisiones en el Diálogo por la CSS al que convocó el presidente Laurentino Cortizo. Bustamente reveló que el gobierno pretende canalizar aproximadamente $1,2 mil millones anuales para tapar el déficit, hasta que termine la actual administración y que la entrante se encargue de arreglar el problema. La solución es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando Cortizo asumió el poder tenía la intención de enfrentar las reformas de la CSS, pero en el camino se atravesó la pandemia y cambiaron las prioridades. A un año y meses de las elecciones, asume que la próxima administración adoptará las medidas. Como dice Bustamente: “El problema es que el que está en el gobierno no lo quiere dejar, el que está afuera lo quiere tomar, y ninguno va a decirle al país lo que hay que hacer, sino lo que quieren oír”. Y zanja: “Eso lleva a tomar un discurso y medidas que no son acordes a una buena gestión del país”.

En el periodo que estuvo como subdirector de la CSS, ¿se pensó como parte de las soluciones para reflotar el déficit del programa IVM, comprar la Caja de Ahorros?

El plan fue el siguiente. El enfoque que le dimos al tema fue primero, recuperar la eficiencia operativa de la institución que pasaba por un profundo proceso de modernización que misteriosamente se vio obstaculizado en las decisiones que había que hacer, no por la CSS, sino por el aparato gubernamental. En segundo lugar, había que entrar en un proceso de fortalecimiento de la capacidad financiera de la institución. Es decir, crear un mecanismo en el área financiera de la institución, que es extremadamente débil a pesar de ser la empresa que tiene más activos financieros en el país y tiene una de las más débiles gestiones administrativas.

Había que crear un brazo financiero que pensamos, podría ser un banco. Pero si comprábamos un banco, ¿tú te imaginas el escándalo que se hubiera formado de que supuestamente estábamos haciendo negocio? La otra opción era hacer un banco estatal, aunque eso tiene un proceso muy engorroso. El estado tiene cuatro bancos, de los cuales dos no hacen operaciones bancarias. Quedaban dos, la Caja de Ahorros tenía un retorno de inversión como del 16% el que nosotros teníamos de los ahorros era como del 3%. No es lo mismo que tu ganes dinero como inversionista que depositante de banco. Yo decía comprar la Caja de Ahorros y nos daba el brazo financiero que necesitábamos ya supervisado, y permitías crear mecanismos de financiamiento directo y el desarrollo de todos estos proyectos que la ley no permite a la CSS pero el banco sí lo puede hacer. Esa era un poco la idea que hablamos.

¿Esa idea de adquirir la Caja de Ahorros, bajo qué procedimiento se hubiera hecho?

Si no me equivoco, cuando compras un banco lo que haces es que compras el capital, en ese momento estaba en $300 millones. Pero como es propiedad del Estado y pasa al estado puedes venderlo por un precio simbólico, yo decía en broma y en serio que lo vendieran por $1 a la CSS. Y fíjate la belleza del tema. La CSS tiene más de 300 mil cuentahabientes que son los dueños del sistema de ahorro individual en unos documentos, pero no tiene la capacidad de decirle a la persona cuánto ha ahorrado o cuánto tiene porque los sistemas son tan débiles que [eso] no se puede hacer. Pero si tienes un banco con la infraestructura, era muy fácil poner el dinero que aparece en la CSS como cuentas propiedad donde cada uno puede ver su cuenta.

¿Por qué no se hizo ese plan?

Esa era una de las varias ideas que la administración había analizado sobre lo que había que hacer antes de las medidas paramétricas. Antes de eso hay que tomar una serie de medidas de reforma institucional para que cuando le digas al panameño de a pie que le vas a tener que subir la edad de jubilación o le vas a subir la cuota, que la persona diga voy a pagar porque sé cuánto tengo y porque hay un banco que está dando las utilidades y no ese hoyo negro que nadie sabe de las finanzas de esos programas. Es decir, crear confianza en el propietario que es el asegurado, de que sus dineros están bien administrados con una ejecución bancaria bien estructurada y no con una caja amorfa donde se mezclan las percepciones.

Eso hasta cierto punto no sé si hubiera dado más confianza por la ejecución de la CSS…

Eso no significaba que la CSS iba a mandar sobre la Caja de Ahorros. Iba a seguir siendo autónoma. Ibas a poner la plata de la CSS en un ente supervisado por la Superintendencia de Bancos que tiene control, auditorías externas, la idea modernizar las finanzas de la CSS.

¿Qué otras alternativas consideraron para subsanar el déficit del IVM?

Hablamos de ir hacia las APP, la idea de desarrollar los terrenos estaba en la mesa para la modernización de la CSS, modernizaciones en la disponibilidad del dinero. Para dar un ejemplo, hay un centro de préstamos que está ahí, bastante ambicioso, pero con poca efectividad. Por ejemplo, una hipoteca que ve el centro de préstamos de la CSS está sujeta a la aprobación del contralor, ¿te imaginas que una hipoteca de la casa de un trabajador tenga que ir a la oficina del contralor, con la fila de documentos que tiene?

Para eso se propuso modernizar la ley de la CSS…

Por eso decíamos que desarrollamos un juego de reformas. Para poder hacer un cambio había que empezar con la parte funcional administrativa con una modernización informática, con procesos, eso incluía separar la gestión del dinero de la Junta Directiva, que es gremial y no profesional, y generar los mecanismos de gestión específicos y profesionales, cosa que no hay hoy.

Pero no se hizo nada…

No se hizo nada porque se convocó al bendito diálogo ampliado buscando un mayor consenso de la población y provocó que todo el que llegaba lo hacía con su lista de navidad. Pidiendo 'yo quiero'. Eso fue lo que pasó. El diálogo terminó en un lugar donde todo mundo pedía y nadie se enfocaba en los problemas pese a que se les explicó hasta la saciedad cuál era la problemática; no quisieron ver.

¿Cree que se debería volver a convocar al Diálogo?

Viendo lo que sucedió, yo creo que la CSS debe preparar una propuesta de reformas. Todas esas ideas sueltas que hubo, plasmarlas en una propuesta construida con sus corridas financieras, estimados de inversión, con todos los cambios que hay que hacer y que defina qué tipo de seguridad social queremos manejar a través de la CSS y cuál es el proyecto de ley que habría que hacer. Yo le diría a la administración: esa es su tarea, hágala.

¿Proponerla en el diálogo?

Proponerla al país. Si hubo algo en que la CSS pecó fue que quiso hacerlo muy democrático para que todo mundo hablara y lo que provocó fue un barullo. Lo que hay que hacer ahora, es que la CSS haga una propuesta de reforma que si la quiere hacer este gobierno, aunque no creo que lo haga porque los tiempos no dan, que por lo menos el nuevo gobierno tenga un documento base sobre el cual discutir.

¿Qué pasa si no se toma ninguna medida en este gobierno?

Lo último que escuché es que el gobierno iba a asignar unos cuantos miles de millones dólares para cubrir el déficit operativo del IVM y no va a hacer nada más.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Eso puede ser unos $4 mil millones.

¿En cuánto tiempo?

Tres años.

Pero el gobierno se va en un año y medio…

Claro, porque el déficit está aproximadamente en $1,2 mil millones, tu cubres el déficit de este año y dejas la plata para el 2023 y para el 2024.

¿De dónde vamos a sacar ese dinero?

Tiene que salir de los recursos del Estado. Eso es lo que escuché que se pensaba hacer. Un fondo para cubrir el déficit y el que venga que resuelva el problema.

Eso es pan para hoy y hambre para mañana…

¿Por qué crees que me fui?

¿Por qué se fue?

Porque yo creo que esa no era la solución. Había que hablarle al país. El problema es que el que está en el gobierno no lo quiere dejar, el que está afuera lo quiere tomar, y ninguno va a decirle al país lo que hay que hacer, sino lo que quieren oír.

Yo fui a hacer un servicio a mi país, no fui a servirle a un partido político, ni a una persona, ni a una figura, fui a servirle a mi país, y dado que ya mis servicios no eran necesarios pues no había otra. Había que abrirle el espacio para que se tomaran las decisiones.

¿Fusionar ambos sistemas de pensiones es una forma de solucionar el déficit del IVM?

Para nada. Es absurdo porque estás difiriendo el problema hacia adelante. La causa de la insostenibilidad del sistema parte de que tienes una pirámide invertida de población, que la gente vive más, que hay prestaciones altas comparadas con lo que se cotiza.

¿Por qué el cotizante del sistema mixto no sabe cuánto dinero tiene?

Porque los sistemas son tan absurdamente atrasados. Hay que hacer inversiones que se presentaron oportunamente por la administración de la CSS. Pero eso entró en ese empantanamiento, tenía que ir al Ministerio de Salud, al de Economía y Finanzas, a la presidencia, y en ese ir y venir cayó la pandemia y perdió prioridad.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Eran como veintitantos millones. Nada comparado a lo que necesita la CSS.

Pero sigue siendo un misterio…

Se les dice si van a hacer una petición buscan a mano tu expediente, hacen las cuentas a mano y te las dan. Lo ideal es que el sistema sea automatizado y desde tu computadora puedas tirar números para saber a qué edad te quieres jubilar y con cuánto. Esa es la idea, por eso hablábamos de que una entidad bancaria estructurada podía hacerlo, la CSS como está no puede.

¿En su opinión son necesarias las medidas paramétricas?

Son inevitables. En España, por ejemplo, cada dos años ajustan la edad de jubilación. Nadie sale a protestar porque saben que es un proceso de gestión basado en estudios actuariales. El problema nuestro es que las pensiones no están fijadas por procesos actuariales, sino por una ley y para afectarlo hay que cambiar la ley. Al inicio de la CSS se establecían las cuotas actuarialmente, en un momento dado quedó siendo la ley la que lo dice. Al ser una ley está muy ligada a vaivenes políticos. Hay que recuperar la función técnica porque es un problema actuarial.

Parece que estamos en un pantano…

Hay fuerzas políticas antagónicas detrás del proyecto, cada una con su agenda propia que lo que quieren es su agenda, no la institución. Eso a mí me queda claro, lo sostuve muchas veces.

¿Cómo consensuar con esas fuerzas?

Creo que debe haber una propuesta estructurada de la CSS de cómo vamos a hacer las cosas. Y a partir de ahí construir consensos. El camino que seguimos fue al revés, hacer consensos para construir.

¿Por qué si sale de la CSS puede ser más efectivo?

Tiene la solidez del conocimiento de una institución que está sustentado, no en el deseo ni en las agendas ocultas de los grupos. Es decir, profesionalmente es lo que se propone, ya no es sobre agendas individuales, sino sobre la medida razonable.

Lo que me quedó sonando es la cantidad de dinero que va a tener que poner el gobierno para el IVM…

Creo que eso es lo que a las calificadoras les está llamando la atención. Lo dijeron muy claro: Políticas macroeconómicas sostenibles y disciplina fiscal, son las políticas necesarias para que puedas sostener la calificación de riesgo. La situación del IVM agrava, pero no es la responsable de eso. Hay que ayudar a que la economía se dinamice y tiene que haber disciplina fiscal, ese es el punto.

Los ingresos de la minera para la CSS, ¿en qué forma aliviarían?

Los ingresos de la minera eran creo que el 90% para la CSS. Eso tenía un aspecto humano muy bueno que iba a mejorar las pensiones de la gente que menos gana. El resto era una contribución al déficit, no la solución. Cuando el presidente presentó los números le cerró la puerta a que eso llegara a la Asamblea y que lo agarraran. Leí en unas glosas que parte del problema que hay es que los diputados están exigiendo más cosas porque quieren tener parte de ese botín. La minera está trancada en un no. Es lo que leí entre líneas, por eso creo que el presidente hizo bien en decir en qué lo iba a usar. Es lo que tenía en el momento.

¿Se hicieron algunas corridas como ensayo para saber la edad de jubilación?

La edad de jubilación era de 65 años y no menos de eso. La idea era que fuera para ambos sexos, pero se podía mantener en 63 para las mujeres. Pero hay que revisarlo periódicamente para hacer los ajustes en el tiempo y anunciarlos. El problema está en que, si llegas a los 60 con derecho a pensión, ganas mil dólares con mejor salario, te dan $600 pensión, pero puedes quedarte y aumentar el 60% del sueldo sin hacer nada. Cambias las motivaciones para seguir en el trabajo.

El problema son los salarios de Panamá. Por supuesto que no puedes vivir con eso, pero en teoría hay muchos gastos que ya no tienen que pagar las personas adultas. Ahora bien, la otra pata del tema es mejorar el sistema de salud. Por eso el tema no es solo el IVM, sino de la seguridad social, es mucho más complejo. El problema es que a la clase política no le importa.

