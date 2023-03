El Ministerio de Educación busca mejorar el sistema de evaluación de docentes. Un paso dirigido a impartir un modelo objetivo, alejado de posibles subjetividades, que consiste en determinar científica y objetivamente el tema de la evaluación para que no sea objeto de críticas

José Pío Castillero: 'Se trabaja en un proyecto para cambiar el sistema de evaluación de los docentes' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Bajo las condiciones actuales, mirar hacia una transformación educativa exige de cambios profundos. Uno de los temas que ha quedado en el tintero es la evaluación de los docentes, especialmente por el ritmo o la velocidad a la que avanza la tecnología cada año. Hasta ahora son los directores de planteles quienes se encargan de esta tarea.

Buscar mecanismos de evaluación alejados de posibles subjetividades producto de la convivencia constante entre directores y docentes, o modificar el mencionado método actual, son parte de las transformaciones que pretende emprender el Ministerio de Educación (Meduca). Nuestro entrevistado, el viceministro educativo, José Pío Castillero, quien explica algunas aristas alrededor de este tópico, achaca también a la falta de presupuesto el recurrente tema del mantenimiento y las condiciones de los planteles, a pesar de que todo el año se llevan a cabo labores de reparación.

Por otro lado, en las sugerencias recibidas en el ejercicio del Pacto Bicentenario, un reiterativo refiere a la edad de los docentes vs la constancia de actualización continua que permita mantenerlos en el sistema.

En el año 2024 el Meduca contará con un presupuesto del 7% del Producto Interno Bruto (PIB), que aumentará el presupuesto sustancialmente. El reto consistirá en emplearlo en la inversión que esperan los estudiantes en cobertura de Internet, equipamiento de laboratorios, informática y tecnología, y nombrar únicamente al personal necesario.

José Pío Castillero: 'Se trabaja en un proyecto para cambiar el sistema de evaluación de los docentes'

Revisando las sugerencias que se han hecho en el Pacto Bicentenario, es reiterado el tema de nombramientos y evaluación de los docentes. ¿Cuál es el proceso que hace actualmente el Meduca para evaluar a los docentes para nombramientos?

Cada año el Meduca realiza un concurso de nombramientos que está calculado sobre la base de los informes o solicitudes de los centros educativos a propósito de la cantidad de estudiantes. Así mismo las necesidades de recurso humano. Este año nombramos a 3200 docentes producto de una terna. La ministra tiene la capacidad de seleccionar de esta terna a la persona más capacitada.

¿Hay algún tipo de injerencia política en la selección del personal?

El tema de las ternas tiene que ver con la puntuación que tenga el docente, de manera que ahí no es posible el tema político. Después de la conformación de la terna se escoge a cualquiera de los tres según su puntuación y sin favoritismos. No podemos sospechar que haya nombramientos políticos sin tener la confirmación de que sea así.

Nosotros nombramos sobre la base de las solicitudes de los directores de escuelas, no es por discrecionalidad de la administración porque tiene que estar fundado en los informes de la escuela en atención a la matrícula.

¿Cuál es la evaluación que se hace de los docentes?

Al final del año cada docente tiene su evaluación.

¿Quién la hace?

Hay una autoevaluación y una evaluación del director(a) del centro educativo.

¿Como se hacen esas evaluaciones tomando en cuenta el compañerismo que hay?

Bueno, en toda evaluación hay un tema subjetivo. No creo que sea deshonesta, quizás no es tan objetiva. Creo que debe hacerse una revisión. La dirección de Evaluación está haciendo un proyecto para cambiar el sistema de evaluación de los docentes. Consiste en determinar científica y objetivamente el tema de la evaluación para que no sea objeto de críticas, como planteas.

Algunas de las consideraciones del Pacto Bicentenario: en el sistema hay docentes de más de 80 años laborando. La mayoría están jubilados y no los jubilan. ¿por qué?

¿Cómo hacemos para sacarlos del sistema? Legalmente no se puede.

¿Cuál es la solución?

El tema es complicado. Antes la persona para jubilarse, se le exigía por parte de la Caja de Seguro Social la finalización del contrato laboral. La Corte Suprema de Justicia precisó y dijo, no. El trabajo es un derecho, la jubilación es un derecho del trabajador y pueden quedarse trabajando. Quizás yo estoy de acuerdo contigo en que el docente jubilado, o después de cierta edad, debiera salir.

¿Qué tanto conocen esos profesores de la nueva tecnología del aprendizaje y de conocimiento, de la tecnología de la información, por ejemplo?

Si estudian lo conocen. se hace de buena fe. Pero el hecho de moverlos de la parte docente significa mayor gasto.

¿Qué se pretende hacer entonces para dar conocimientos más frescos?

Es verdad que salimos mal calificados en las pruebas Pisa. Hay que hacer una idea clara de lo que queremos pero que sea objeto de un análisis profundo de la sociedad.

¿Otro análisis además del Pacto Bicentenario?

Esas ideas hay que llevarlas a la realidad. El tema es complicado porque el Meduca tiene demasiadas actividades. Propondría que se hiciera un organismo distinto al ministerio para que proyecte todas estas actividades, de esa manera habría mayor amplitud. Pero tiene que ser un acto de voluntad política, no partidista, para reconocer nuestras falencias y superar los escollos que tenemos.

¿Incorporar un agente externo para que realice las evaluaciones de docentes y directores, es posible?

En este momento no. Tiene que hacerlo, porque así lo ordena un decreto, en el centro educativo. Esas evaluaciones tienen una connotación importante, porque en base a ello se les paga sobre sueldo al docente.

¿Pero quién fiscaliza eso?

La dirección del centro educativo.

¿Los directores ven a los profesores todos los días, son evaluaciones subjetivas?

Hay parámetros establecidos en el decreto.

¿Cuál es la capacitación de los docentes en materia tecnológica?

Cada año y verano escolar se dan capacitaciones a los docentes, sobre esa y otras materias. Sobre tecnología y los elementos que sirven para la educación. Al final de las capacitaciones hay una evaluación que determina si se cumplieron los objetivos de la capacitación, de las distintas evaluaciones que hace el Meduca a su personal docente.

¿Qué tipo de planificación hay para la construcción de escuelas que hacen falta?

Es un tema sensitivo también dentro de los muchos que hay en el Meduca. Definitivamente responde a las solicitudes de los actores principales, como padres de familia, docentes, comunidad educativa. Eso se plantea al Meduca que posteriormente hace un análisis y determina si en determinado lugar se requiere una escuela.

Por cada 10 primarias hay 2,9 escuelas de educación media. ¿Es la edad en que vemos mayor deserción escolar, cuál es la planificación al respecto?

Ese es un tema muy académico que corresponde al viceministro académico. Tal vez no puedo responder a esa pregunta porque no intervengo directamente en ese tema. Pero es necesario hacer una evaluación y análisis de esos puntos para saber cómo avanzamos en ese aspecto.

¿Todavía hay escuelas rancho?

Sí, hay como 625 escuelas.

¿Cómo se explica eso en pleno siglo XXI?

Quizás el problema radica en la población de las áreas comarcales. Se mueve mucho la población y nosotros tenemos que ver dónde se ubican para construir centros educativos. Es imposible construir un centro en cada lugar a donde van. Sugiero hacer un estudio concreto, objetivo, sobre la cantidad de población y hacer centros educativos en ciertas áreas y pedirles que se acerquen a esos centros. Hacer infraestructuras más llamativas para atraerlos y evitar que se desplacen a otras áreas porque hay que llevar educación a la población.

¿Por qué es tan difícil ejecutar el Fece?

Hoy ha mejorado la ejecución del Fece, con la última modificación del Decreto 238 del 2003, cambió hasta los $10 mil para contrataciones sin el control previo, sino con control posterior. Eso ha mejorado en gran medida la ejecución. Pero de todas maneras los directores de centros plantean inconvenientes en la ejecución, en la tramitología. En este momento el tiempo para ejecutarlo es de 15 días. En este momento hay $77 millones.

Pero es un tema difícil porque siempre encontramos algunas quejas de directores alegando que no pasan el Fece, cuando en realidad hay $77 millones. Quizás no cuentan con un contador, con Internet, eso genera inconvenientes, pero puede recurrir a las direcciones regionales donde hay asesoría contable que los puede ayudar en la contratación de esta naturaleza.

Al inicio de cada año escolar los temas son recurrentes, da la impresión de que no avanzamos en temas básicos como infraestructura, cobertura de Internet y evaluación docente, nombramientos, ¿qué sucede?

Al igual que usted yo también siento lo mismo. Hay un sistema que no responde a los tiempos modernos. Tal vez el tema presupuestario es uno de los principales inconvenientes que no responde a los tiempos modernos. De igual forma el nombramiento del personal docente. Pero el Meduca ve con mucho entusiasmo el inicio de este nuevo año escolar y ha hecho todo lo posible y a su alcance para verificar los centros educativos y que estén operativos para el inicio del año escolar.

¿Por qué se espera al periodo de vacaciones para arreglar los centros educativos?

Todo el año se arreglan.

¿Por qué entonces no vemos listos planteles a inicio de año a pesar de que existe una fecha estipulada?

Es que todo el año se verifican los centros educativos, pero son muchos, y quizás tampoco tenemos los recursos. Por esa razón ConEscuelas, un programa creado por el presidente de la República Laurentino Cortizo, tiende a intervenir en las escuelas para arreglar los planteles.

¿Cuál es el déficit que tienen en el Meduca en materia presupuestaria para invertir en reparación de las escuelas?

Nosotros tenemos un presupuesto de $1900 millones. Aproximadamente el 80% de este monto se va en salario. Mensualmente se pagan más de $100 millones en salarios, el resto, que serían más o menos de $400 a $500 millones se destinan a inversión para la reparación y construcción de centros educativos.

¿Con $500 millones tampoco alcanza?

No alcanza. Tenemos 3,102 centros educativos, se ha ideado además la construcción de nuevos centros educativos, y hacía allá se destinan esos recursos.

¿A qué se destinan esos recursos exactamente?

La construcción, equipo e Internet que hay en muchas escuelas, aunque no en todas. Pero se tiende a que todas las escuelas tengan Internet, como exigen los tiempos modernos para la formación de los estudiantes.

Los especialistas apuntan a la desigualdad entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no. ¿Qué se está haciendo para planificar una política de cobertura para todos los colegios?

Eso es la equidad, todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades. Indudablemente que el Meduca procura dar internet a la mayoría de los centros educativos, especialmente los situados en las áreas Comarcales, y se está trabajando en ese tema.

¿Pero qué resultados han tenido?

Estamos dotando a los centros educativos para dotar de internet a las escuelas.

¿Hay una fecha en que se complete esta tarea?

Se trabaja en esa dirección, no le puedo decir una fecha exacta porque es toda una dinámica, tiene una serie de requisitos, cumplir normas de contratación, presupuestarias. Todo esto hace difícil realizar esta actividad.

Puede haber muchos trámites, pero siempre volvemos al tema del presupuesto. Alcanzará con el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) que se aprobó recientemente?

Bueno, hace poco se aprobó la ley que aumentó al 7% el presupuesto, pero eso no está en ejecución. Eso es mucho más dinero y hay la posibilidad de que la administración cuente con mucho más dinero para llevar a cabo las actividades además del salario. Esta ley debe regir para el 2024. Este año seguimos con un poco más del 5% del PIB.

¿Cómo van a administrar ese dinero, hay un plan?

Debe haber una planificación. El Meduca tiene que ordenar el tipo de actividad y adecuarlo al monto presupuestario que va a significar ese porcentaje.

No escucho un plan concreto…

Es que ya iniciamos una actividad presupuestaria en este momento. Los cambios se generarán para el 2024 cuando entre a regir el próximo presupuesto del 7%.

José Pío Castillero: 'Se trabaja en un proyecto para cambiar el sistema de evaluación de los docentes'