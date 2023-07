Tomás Velasquez: 'La línea 3 llegará a La Chorrera' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Metro de Panamá va a llegar a La Chorrera. Así lo adelantó Tomás Velásquez, alcalde de este distrito, a El Polígrafo de La Estrella de Panamá. El alcalde tiene más de ocho años de ostentar el cargo. Resultó electo, primero en 2014 y posteriormente en 2019 luego de un proceso de impugnación en el que recuperó el cargo. Seguro del proyecto, dijo que ya cuenta con los estudios que lo avalan; los hizo el Metro, y el presidente Laurentino Cortizo pronto anunciará la noticia. El tramo desde Ciudad del Futuro, donde está previsto que culmine el proyecto de la línea 3, a La Chorrera consta de cuatro kilómetros.

La Chorrera es un distrito que se ha desarrollado en forma desorganizada, mucho responde a los asentamientos irregulares y al boom del desarrollo inmobiliario, cuyos proyectos son aprobados en el municipio de Panamá y después son avalados en el municipio local. Por tanto, la llegada del Metro traerá nuevos desafíos de crecimiento que deben efectuarse de forma planificada para garantizar que las urbanizaciones cuenten con servicios básicos sin interrupciones, como agua, electricidad, servicios de alcantarillados, salud y otros, que en el pasado han sido motivo de protestas y cierres de la vía interamericana. Velásquez, quien aspira a la reelección en 2024, explica que espera un estudio de desarrollo territorial, útil para planificar a futuro el distrito. Recientemente, el municipio de La Chorrera obtuvo el mayor puntaje en el Índice de Transparencia en Infraestructura con 82 puntos.

“Tengo muchas oportunidades para reelegirme, ya con los votos que sacamos en las primarias tenemos un colchón. La vez pasada gané con 35 mil votos para salir como alcalde en las generales de 2019. Ya tengo 17 mil votos, estoy seguro de que vamos a salir por el trabajo que estamos haciendo”

¿El Metro va a llegar a La Chorrera?

Va a llegar a La Chorrera. Ya tengo el estudio hasta La Chorrera y tengo la palabra del director del Metro. Así que por esa parte yo sé que va a llegar.

¿Cuánto va a costar?

No se todavía, no tengo el presupuesto.

¿Qué indica el estudio?

El estudio que tiene es llegar hasta El Espino. Lo hizo el Metro.

¿Cuándo se construiría ese tramo?

Yo me imagino que del 2024 al 2026, una vez terminen en ciudad futuro, son cuatro kilómetros, no es tanto.

¿Por dónde pasaría la línea?

Supuestamente la primera parada va a quedar en Costa Verde. De ahí no sé si va a llegar a la Central o a la autopista. Para mí sería beneficioso que llegue a la autopista. Pero los antiguos comerciantes de La Chorrera están pidiendo que pase por el centro, es beneficioso para ellos. Pero una opinión muy particular mía es que pase por la autopista, de esta forma no tienes que hacer un túnel ni nada, de esa forma divides el norte con el sur del distrito porque hacia la derecha está el norte y a la izquierda está el sur, todas esas barriadas que están por el hospital Nicolás Solano.

¿Qué seguridad hay de que se realice el proyecto?

Ya está el estudio hecho. Estamos esperando el pronunciamiento del presidente Laurentino Cortizo que yo sé que pronto se va a dar.

¿Ya habló con el presidente al respecto?

Sí (risas), como no. Me dijo que sí va. Lo va a anunciar pronto, me lo dijo el director del Metro.

Qué hará la Alcaldía con respecto a ese tema, representa un desafío para el crecimiento del distrito…

Sí, para eso está el estudio de desarrollo territorial. Eso va a impactar mucho. Nosotros estamos diseñando una junta de planificación antes de diciembre para que una vez se culmine el estudio territorial ya esté la junta establecida.

¿Cómo se pueden solventar los problemas de fluctuación de energía que sufre su distrito?

La verdad es que hicieron una expansión hace poco y mejoró un poco, pero falta. La principal causa, según me dice la empresa encargada, se recarga en el tema del ambiente, en los transformadores. Hay que invertir. Le corresponde a Etesa. Yo me he reunido un sinnúmero de oportunidades con ellos. Es más, todos los mensajes que me llegan a mí, yo se los reenvío.

¿Cuál ha sido el resultado de esas reuniones?

Bastante, porque en algunas comunidades que había que darle mantenimiento, se ha hecho. Hicieron una inversión grande en el entorno. Ampliaron la red a un costo de más de $7 millones. Pero lo más importante es que la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) recién dijo que no va a exportar energía hacia Centroamérica, yo creo que eso es importante porque la exportación hacia otros países me parece que hacían el déficit acá.

Usted maneja el dinero de la descentralización, ¿cómo asigna los montos para este propósito?

Nosotros primero tenemos que llevar un presupuesto al Concejo Municipal para que sea aprobado. En ese espacio escogemos los proyectos por cada distrito para que todos se beneficien, los 18 corregimientos.

En esa priorización de proyectos, ¿qué tanto influye si un representante es de la oposición?

En mi caso no influye. La consulta ciudadana está llena del PRD y de oposición. El que toma las decisiones es el pueblo, no los representantes, si el pueblo pide agua, yo le voy a dar agua. No tiene que ver si pertenece a un partido político o no. Al contrario, ellos se sienten bien conmigo. Cada vez que yo presento un proyecto a los ediles yo salgo con 18 votos porque ellos saben que yo soy así, soy equitativo con todos. Trato de que todos los corregimientos se vean beneficiados. Todo depende de lo que me pidan. Acuérdate que la descentralización es como una visión de tu distrito, del crecimiento del lugar.

Yo no puedo estar complaciendo con tonterías, porque políticamente le conviene al representante. Yo digo, no. Si hace falta agua, les llevamos a través de los pozos, por ejemplo. Si falta luz hacemos una red de electrificación, si falta agua a la escuela los complacemos. Es así como vamos definiendo, pero teniendo en cuenta el tema del proyecto turístico de El Chorro, que para mí es prioridad. Eso le va a dar a este país una visión.

¿Por qué el municipio de Panamá aprueba los proyectos de urbanización de La Chorrera?

Yo fui presidente de los alcaldes del país durante la administración Varela y fui parte del tema de descentralización y precisamente queríamos llevar el tema hacia allá, que la ventanilla única estuviera presente en cada municipio porque ellas son las que toman sus propias decisiones, pero lastimosamente eso aún no ha ocurrido. Los gobiernos locales estamos peleando para que esto se le dé a los municipios, pero aun así, yo estoy esperando el estudio del ordenamiento territorial para basarme en esa planificación y si no se puede (construir), no se puede.

Esos $200 millones que se han dado en la descentralización, ¿ocurre algo similar cada año electoral?

No, no. Eso depende del Presidente que quiera ayudar a “x” representante, pero yo le digo algo, yo le solicité al Presidente una partida y me la dio. Le pedí un millón y algo y lo invertí en las cámaras de vigilancia y algunas otras obras. Vamos a hacer el puente Matadero, lo anuncio para que la gente sepa que vamos a hacer el puente y algunas otras cosas más que son parte de la consulta ciudadana. Le quiero recalcar que soy el único municipio que ha dado rendición de cuentas de todos los municipios. Yo les digo a los alcaldes compañeros, que hagan lo propio y que siempre estén al frente de la comunidad para que sepan cómo se hacen las cosas.

Y a los representantes, ¿qué se les dio?

No sé. Ahí no puedo opinar porque no sé. Eso se da independientemente. Me imagino que con la carta que se envía al presidente, se solicita.

¿Cada uno pide directamente al Presidente de la República?

Es que se tiene que dirigir a la secretaría de la descentralización y el Ministerio de Economía y Finanzas debe aprobarlo.

¿Cómo gestiona los proyectos de infraestructura en el distrito?

Para mí era importante saber qué necesitaba la comunidad en aquel momento. Comenzamos a hacer las consultas ciudadanas una vez por mes, porque no teníamos mucho presupuesto. Iniciamos por corregimientos tratando de hacer las consultas ciudadanas, pero cuando se aprobó la ley 6 de descentralización, que obliga a este ejercicio, nosotros teníamos seis consultas efectuadas, con audio y video. Eso nos ayudó mucho porque fuimos el primer municipio que terminó la consulta ciudadana de primero. De esos ejercicios nacieron cientos de necesidades, nos sentamos con los representantes de cada corregimiento para ver las prioridades. Salía luz, agua, parques, iglesias, entre los proyectos y evaluamos cuáles eran los más beneficiosos y los fuimos ejecutando. Entre los primeros era agua, educación y después infraestructura. Cuando se me asignaron, en aquel tiempo, casi $5 millones, de ellos el 10% era para funcionamiento y el resto para inversión de proyectos. Eso fue satisfactorio porque veía que estaba dejando un legado. Nos metimos en el tema de El Chorro, el proyecto turístico, porque muchos chorreranos lo pedían desde hace mucho tiempo. Teníamos un paisaje natural grande, bello, pero nadie hacía nada. Todos los alcaldes que me antecedieron no lo desarrollaron.

¿Cuánto costó desarrollar El Chorro?

Aproximadamente $6 millones. Lo estamos ejecutando por etapas. Eso tiene salones para conferencias, restaurantes, salones para los artesanos, una capilla que data de hace 200 años... Son tres hectáreas.

En la página no encontramos la fase en que se encuentran los proyectos en la alcaldía, ¿usted lo tiene publicado?

Eso debe salir, nosotros tuvimos problemas porque nos hackearon la página de la alcaldía y tuvimos que sacar una cuenta nueva. Alguien se metió porque dijo que había algo malo ahí, algo político, pero ahora estamos empezando poco a poco. También hemos publicado también la planilla.

En el caso de urbanizaciones que se construyen dentro del municipio, ¿cuál es el procedimiento?

Eso no depende mucho de nosotros. Tienen que ir al municipio de Panamá a la ventanilla única donde hay siete direcciones. El municipio de La Chorrera, una vez cumplan todos los pasos de todas las instituciones, nosotros otorgamos el permiso. No puedes evadir eso.

La Chorrera ha crecido de forma desorganizada, ¿de qué forma el municipio evalúa los permisos que otorga a las nuevas urbanizaciones?

Cuando nosotros asumimos el cargo había invasiones en los cuatro puntos cardinales del distrito. Realmente fuimos haciendo un acomodo, pero lo importante es que el Municipio no es el que da los permisos en fir me. Eso debe pasar antes por la ventanilla única en Panamá en la que participan diferentes entidades como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en fin, todos.

¿Qué evaluación hace para determinar si ese proyecto es viable?

Pero si te traen que dice que hay agua 24/7, si dice que cumple con todo, tú no puedes oponerte.

Usted es el que debe evaluar si es viable lo que dice el papel, ¿o no?

Por ejemplo, en el tema del agua, sí la hay. La garantizan los pozos y lo que está establecido en teoría. Usted sabe que donde no había agua, y se decía que había, han hecho algunos ajustes y han mejorado.

¿Entonces por qué sufrimos los cierres de calle por la falta de agua?

Por las ciudades emergentes, esas son las que perjudican a las que sí están planificadas.

¿Qué criterios de aprobación emplea para las nuevas urbanizaciones?

Es que nosotros nos guiamos por los estudios que hacen.

¿Lo aprueban de forma automática?

No, porque sabemos dónde estará ubicada y de dónde vienen las tomas de agua. Es más, hay una cantera improvisada y que tiene los permisos de ambiente y que la comunidad se está oponiendo, al igual que nosotros. Ya hablamos con el ministro de Comercio e Industrias para decirle que no la queremos, y cuando eso llegue allá, no la queremos. Barriadas que no funcionan, no las podemos aprobar. Nosotros tomamos mucho en cuenta los permisos que ellos sacan antes de. Tenemos un ingeniero que es idóneo y él es que da la aprobación. Te adelanto algo, se acaba de licitar la orden de ordenamiento territorial que es muy importante para nosotros. La estábamos esperando desde el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Lastimosamente se pasaron los cinco años y no se pudo licitar. Con este gobierno se licitó y ya se pudo adjudicar y ya está empezando.

Alcalde, usted tiene una demanda por acoso sexual de parte de una de las funcionarias, ¿qué pasó?

Esa fue una denuncia que llegó a pocas horas de las elecciones primarias del PRD por parte de la esposa de un candidato del partido Realizando Metas (RM). Ella trabaja conmigo, no la he destituido porque no la quiero ni tocar.

¿Hubo un encuentro entre ustedes?

Nunca. Ella dice que (el hecho ocurrió) a las 10 de la mañana del 6 de enero, y aquí tengo un chat de ella a las 11:30 de la mañana diciéndome: buenos días, señor alcalde. Es un tema político, meramente político. Pero lo que más me duele es que fue contra mi familia, yo tengo una esposa y dos hijos.

¿Cuál es su intención?

INICIÓ GESTIÓN EN 2014 Es el alcalde de La Chorrera y busca la reelección en 2024 Nombre completo: Tomás Velásquez Correa Nacimiento: 3 de julio de 1964, Panamá Resumen de su carrera: actual alcalde del distrito de La Chorrera, ha desarrollado una labor administrativa de gran alcance social. Su gestión de puertas abiertas que impulsa un gobierno municipal que le ha merecido el mejor puntaje del Índice de Transparencia en Infraestructura. Representante por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) del corregimiento de Barrio Balboa en los periodos 2005-2009 y 2009-2014. En el año 2015 inicia su gestión como alcalde del distrito de La Chorrera. Fue reelecto en 2019 (PRD). Presidencia de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA) en 2018. Creyente de la consulta popular desarrolla los cabildos abiertos donde crea los “puentes” entre las autoridades distritales y el ciudadano.

Ella está apoyando a un candidato a alcalde, ¿me explico? Yo la trasladé de donde ella estaba trabajando a otra oficina. Ella se beneficiaba con dos horas de almuerzo y después le recorté a una hora porque estaba haciendo política.

¿Ella trabajaba directamente con usted?

No, ella trabajaba en el museo.

¿Entonces como fue el supuesto encuentro?

Nunca la he encontrado y no le he contestado ningún chat de los que me ha mandado.

¿Usted la frecuentaba?

Nunca, nunca. Eso va a salir, eso va a salir pronto, no sé cuándo es la audiencia pero nosotros estamos presentando nuestras pruebas y la verdad es que nos sentimos muy tranquilos con eso porque somos muy respetuosos. Yo respeto a las mujeres. La única oficina, municipalmente hablando, en la que tenemos nosotros para ayudar a las mujeres que se sientan abusadas o acosadas. Yo soy respetuoso de eso.

¿Qué posibilidades ve usted de que salga victorioso el candidato oficialista, José Gabriel Carrizo?

Se le está abriendo el camino. El partido Cambio Democrático está dividido, por ejemplo, Martinelli …

Pero eso no garantiza el triunfo del PRD…

Ya tenemos un colchón como lo viste en las primarias. Mira la cantidad de votos que sacó 'Gaby'. Además, los gobiernos locales jugamos un papel importante en las elecciones, los que están reeligiendo, los nuevos.

¿Y los descontentos del PRD?

El PRD es un partido muy grande, descontentos siempre va a haber. Existía en el tiempo de Ernesto Pérez-Balladares, en el tiempo de Martín Torrijos, en todos. Son una minoría, pero nosotros recibimos la pandemia y nos detuvo mucho, no fue fácil salir de eso. A mí me costó mucho como municipio, ahora es que estamos nivelando y se está viendo como prueba de ello los proyectos que estamos inaugurando.