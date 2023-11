Diógenes Galván: 'Colón necesita una visión desarrollista, con un gerente que diga hacia dónde va la provincia' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Diógenes Galván es uno de los candidatos a alcalde más estructurados en cuanto al plan de trabajo que piensa presentar para su ciudad: Colón. Una ciudad que en el siglo pasado era conocida como la 'tacita de oro', en la que atracaban los barcos y sus pasajeros llenaban los almacenes. Con los años la provincia se ha deteriorado, el desempleo ronda 12%, la informalidad se multiplica. Es la segunda ocasión que Galván se postula para el cargo. En la última oportunidad logró 21 mil votos, pero fue superado por Alex Lee del partido oficialista. En esta ocasión está decidido a no dejarse vencer a pesar de las amenazas de muerte que ha sufrido su compañera de fórmula. La experiencia le dice que un plan para transformar una ciudad no se elabora tres o cuatro meses antes de las elecciones. Eso es un plan de ideas que, dice Galván, ha levantado datos de la población que ha manifestado que la principal necesidad es el empleo.

Con la oferta electoral de nueve candidatos, ¿cómo hará para captar el voto, además de luchar contra las figuras ya instaladas que tienen injerencia en la población?

Sin duda tienen un capital político basado en la estructura clientelista. Sin embargo, el mercado electoral del distrito de Colón está compuesto por 174 mil habitantes. Usted no puede regalarle dinero a 30 mil personas para que voten por ellos. Nosotros hemos estado en las calles tratando de organizar nuestro plan Colón. Es un plan que ha nacido de las entrañas de los corregimientos. Hemos fortalecido nuestra oferta del 2019. También tenemos estudios de cómo estamos posicionados en la intención de voto de una manera importante. Pero vamos a tener una campaña dirigida al colonense que quiere cambiar las cosas. El colonense que quiere vivir de otra manera, que no quiere ver el desastre que tenemos como provincia, el que quiere trabajar, el colonense que entiende que necesitamos una alcaldía con visión desarrollista, no municipalista. Si usted tiene una ciudad que funciona se puede preocupar por pintar y poner foquitos de Navidad. Colón no aguanta eso. Colón necesita una visión desarrollista, con un gerente y representante de las necesidades de la población que diga hacia dónde va la provincia. Nosotros vamos a presentar el 5 de febrero un plan a 20 años de manera que la población conozca qué debe estar ocurriendo en ese periodo. Vamos a decirle al colonense qué responsabilidad vamos a tomar en los primeros cinco años, así van a identificar qué vamos a hacer y cómo las vamos a lograr.

¿Cómo va a ejercer el plan?

La ley faculta a la alcaldía el desarrollo del ciudadano y su distrito. La alcaldía no tiene como responsabilidad solamente mantener limpia la ciudad, sino desarrollar al ciudadano. Nosotros lo vemos claramente. Vamos a presentar cuatro ejes de desarrollo y crecimiento económico para los próximos 20 años: industrialización de sectores; turismo para monetizar y transformar eso en una oferta económica y el tema de seguridad con una coordinación permanente con las autoridades. Estamos haciendo un diagnóstico en los 15 corregimientos en los que estamos preguntando a la población desde su perspectiva cómo ve el tema de inseguridad. No es lo mismo la delincuencia en todos los corregimientos. Hay que regionalizar la situación y hacer un diagnóstico que presentaremos al próximo ministro de Seguridad para mostrarle la perspectiva de la información sobre la delincuencia y cómo se vive la inseguridad en cada corregimiento para trabajar de manera respetuosa.

¿Cuáles son las necesidades que escuchó de la población que le han servido para levantar el plan?

Nosotros hicimos una consulta con más de 350 jóvenes de 18 a 30 años en todos los corregimientos. Después de eso les presentamos a ellos mismos los resultados de sus diagnósticos de las necesidades o sus aportes. Luego hicimos lo mismo en los 15 corregimientos con mujeres porque ellas tienen una perspectiva distinta de todas las cosas y el plan debe tener ese ingrediente de la mujer en todos los temas. Sorprendentemente para nosotros, la principal necesidad fue la falta de acceso a oportunidades de trabajo. El colonense por algún motivo, a pesar de que vivimos en una situación de inseguridad, se ha acostumbrado a vivir en esas circunstancias. Dice: si trabajo avanzo, porque sé cómo cuidarme, cómo caminar. No es tampoco que vivimos en una ciudad de peligro permanente. Pero hubiese pensado que la prioridad de los colonenses se ajusta a la inseguridad, pero es el desempleo.

¿Qué garantías le puede ofrecer a la ciudadanía de que va a cumplir su plan?

“Si la Policía no me hace caso como alcalde, yo definitivamente no debería serlo. Se construye una relación de confianza y respeto desde el día uno. Esa debe ser parte de la misión y el respeto desde el día uno”.

Primero, que nos preparamos para entender qué es gobernar. Nos preparamos para saber cómo se hace esto. No solo es leer la ley. Me fui a Washington, D.C. Estados Unidos para entender un poco sobre políticas públicas y entender cómo utilizarlas para generar beneficio para la gente. Además de ser práctico del Canal de Panamá me desenvuelvo como formulador de proyectos y estudios de factibilidad. Esa experiencia me dice a mí que sin un plan no se hace nada. Tenemos un plan y sabemos cómo vamos a ejecutarlo.

Yo te quiero decir algo y no sé cómo lo van a tomar los candidatos en este país. Lo digo con conocimiento de causa. No hay un plan verdadero que se haga en tres o cuatro meses antes de las elecciones. Cualquier cosa que se presente va a ser un proyecto de ideas, por eso cuando ganan no pueden ejecutarlo.

Nosotros tenemos dos años elaborando un plan y todavía nos hace falta. Estamos corriendo. Salgo del país con mis propios recursos a buscar empresas con posibilidad de inversión porque yo no puedo decirle a la ciudadanía que voy a hacer un centro de convenciones y no tengo el dinero. Esa es la gran diferencia de nuestra propuesta.

La ciudad de Colón es impresentable para un turista, ¿cómo la va a cambiar?

Con el plan que ha sido elaborado desde la participación ciudadana y que daremos a conocer en febrero.

Usted denunció amenazas en contra de su integridad, eso ha cesado?

En mi caso sí. Pero a la que han amenazado de todas formas, incluso de atentar contra su vida y de su familia ha sido a mi compañera de fórmula. Le escribieron, la llamaron a su celular para decirle la ropa que tenía puesta, la entrada a la casa, que la iban a matar y que desistiera de correr a mi lado porque la iban a asesinar al igual que su familia y sus perros. Ella lo denunció en el Ministerio Público y en el Tribunal Electoral, lo que nos asombra es que ésta última institución no se ha pronunciado en el tema. Nosotros somos candidatos, estamos a la espera de que el Tribunal emita una posición respecto al tema. Les mostramos los chats de su celular. Eso fue hace un mes y medio.

¿Qué avances ha tenido el Ministerio Público en la investigación?

“No hay un plan verdadero que se haga en tres o cuatro meses antes de las elecciones. Cualquier cosa que se presente va a ser un proyecto de ideas, por eso cuando ganan no pueden ejecutarlo. Nosotros tenemos dos años elaborando un plan y todavía nos hace falta”.

Tengo entendido que es una especie de denuncia y el Ministerio Público no puede empezar una investigación, no conozco bien el tema legal. Hay un tecnicismo, explicaron a la candidata que no podían empezar un proceso.

¿Quién debe de ampararla?

No lo sé. Debemos tener una protección del Tribunal Electoral como candidatos, pero eso no ha pasado, ahí seguimos. Hemos reforzado nuestra seguridad personal.

¿Sospechan de algún grupo en específico?

No tenemos claridad.

¿Cuál es el motivo de las denuncias?

Atormentar a Bethel Malca, la candidata, que fue escogida producto de un concurso de candidatas. Yo hice una convocatoria para escoger una vicealcaldesa que tuviera las capacidades para implementar el proyecto. Creemos que al ver que es joven y si la amenazan a ella o a su familia pensarían que desistiría. Lo bueno es que ella ha sido fiscal del Ministerio Público, sabe lidiar con eso.

Cómo va a vencer el clientelismo de quienes ya están posicionados en el cargo?

“Tenemos estudios de cómo estamos posicionados en la intención de voto de una manera importante. Pero vamos a tener una campaña dirigida al colonense que quiere cambiar las cosas”.

Nuestra estrategia no está dirigida a vencer el clientelismo, sino a inspirar a ese colonense que no está dispuesto a dar su voto por dinero. Somos muchos más. Lo vamos a lograr. En la elección pasada sacamos más de 21 mil votos sin regalar un dólar.

¿Cómo se puede sanear la provincia del crimen organizado?

Yo creo que toma mucho tiempo. Al igual que cualquier ciudad del mundo el crimen organizado forma parte de la oferta cultural, pero hay que mitigarlo. En el caso de la alcaldía la responsabilidad es prevenirlo y debe empezar desde el proyecto que ofertan los candidatos en materia de deporte, cultura, a la niñez, juventud. Nosotros tenemos un proyecto poderosísimo en materia de atención a la juventud y niñez. No quisiera adelantar porque nos lo copian.

¿Por qué hay tanto desempleo teniendo una Zona Libre y otras actividades propias de la provincia?

Esos son enclaves económicos. Los puertos, por supuesto, generan una oportunidad de empleo importante. Además, hay aproximadamente 800 funcionarios que trabajan en los puertos y casi todos son colonenses. En Zona Libre hay un emporio de comercios que generan empleos, pero usted tiene que desarrollar la zona. La clase política clasifica las oportunidades de inversión, pero tienen que redundar en aportes directamente a programas que impacten en el desarrollo humano. Eso no está ocurriendo. De Zona Libre sale dinero al Municipio, a los representantes de corregimiento, pero no se ve. Se pierde el dinero. Empresas locales también disponen fondos de responsabilidad social, ¿a dónde se va ese dinero? A veces lo hacen directamente con unas fundaciones, pero cuando lo hacen con las autoridades se pierde el dinero, por eso hay que relevar a las autoridades. Tenemos que relevar a esas autoridades porque ahí es el cuello de botella.

¿Qué implica para Colón tener la mina en su provincia?

Si algún empresario tiene alguna relación con la mina lo desconocemos. Es imperceptible la presencia de la mina como un elemento de crecimiento económico o desarrollo de oportunidades.

¿Describa cuál es la situación de Colón a raíz de los cierres de vías?

La situación no es muy distinta al resto del país, pero hay un agravante. Colón es una provincia con un alto nivel de desempleo, hay muchos problemas para lograr una oportunidad de trabajo y eso impacta en la obtención de recursos. Cuando mezclas escasez de productos, no hay alimentos incluso en los restaurantes, y cuando lo sumas a una población que tiene problemas para acceder a recursos económicos se torna una situación más agravada que el resto del país. Sí, hay cierres y esta misma descomposición social que con el tiempo ha ido en crecimiento en la provincia, producto de muchos factores, crea un caldo de cultivo para el desorden social. Hay barriadas donde te paran para robarte, o bien pagas para que te dejen pasar. Si no pagas puedes tener un mal momento.

¿Cuánto pagan?

Diferentes tarifas. Lo que les dé la gana a los jóvenes que están ahí, porque es una acción delictiva. Muchas veces no hay policías cerca, en ocasiones no se han querido involucrar a pesar de que son testigos de esta situación. Cuando uno los cuestiona, dicen que tienen orden de no involucrarse en estas situaciones. Todo esto se está dando en la provincia.

¿Son los mismos grupos o cambian?

Son muchachos de ciertos barrios que no tienen formación. Además, se junta a una especie de anarquía en la provincia. Debemos tener mucho cuidado porque después de las seis de la tarde nadie quiere salir de su casa. Se hace peligroso. No es un tema solo de tranques y manifestaciones, se torna peligrosa la situación. Colón es una ciudad costera, de ingreso del narcotráfico, posiblemente —no nos consta— debe haber un desorden social.

Si usted fuera el alcalde en este momento, ¿qué haría por la ciudad tomando en cuenta la situación de la ciudad?

Lo primero es tratar de coordinar con los estamentos de seguridad. Tratar de coordinar y asegurar en las comunidades la paz social. El alcalde no puede involucrarse en el tema de las manifestaciones, pero sí tiene que tratar de preservar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que eso no está pasando.

Si no logra la atención de la Policía, ¿qué haría?

CANDIDATO INDEPENDIENTE Su segundo intento para llegar a ser alcalde de Colón Nombre completo: Diógenes Galván Nacimiento: Noviembre 25 de 1968, Colón, Panamá Ocupación: Práctico del Canal de Panamá Resumen de su carrera: Práctico del Canal de Panamá. Presidente de La Fundación Héroes C3. Magister en Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión, Postgrado en Administación de Negocios, Ingeniero Naval, Diplomado en Gerencias de ONG's, Diplomado en Liderazgo y Comunicación efectiva, Fellow CALI (Central America Leadership Initiative) dictado por ASPEN Institute.

Si la Policía no me hace caso como alcalde, yo definitivamente no debería serlo. Se construye una relación de confianza y respeto desde el día uno. Esa debe ser parte de la misión y el respeto desde el día uno, debe ser parte del propósito y misión que cualquier individuo que asume una responsabilidad de esta índole debe preocuparse de lo que ocurra. Eso no está pasando en este momento.

¿Eso no ocurre porque el alcalde no toma acción o por qué?

Nosotros solamente podemos ver el resultado y es que no hay una relación, no hay una coordinación entre la autoridad civil y la Policía Nacional. Cuando hablamos con la Policía la estrategia en materia de atención a la inseguridad en Colón es totalmente de una sola línea que es el Ministerio de Seguridad, no hay coordinación con las autoridades locales.

¿Han visto al actual alcalde tomar algún tipo de iniciativas en diálogos?

El señor Alex Lee, alcalde de la ciudad, está completamente ausente en esta condición de erosión social. No lo hemos visto, no sabemos si ha asumido algún tipo de protagonismo. Hay una falta de liderazgo de todas las autoridades que representan a los ciudadanos de Colón y cuando el poder está en el suelo, cualquiera lo puede recoger. Eso es lo que está pasando en la provincia.

¿Cómo financia su campaña?

Con nuestros propios recursos. Tengo seis compañeros del Canal de Panamá que ponen $100 todos los meses por dos años y medio, casi tres. Tenemos un grupo de 190 voluntarios. Nosotros no pagamos a nadie para nada. El colonense se ha metido en esto. No pagamos salarios.

¿Ha solicitado apoyo de los empresarios?

Tengo un grupo de amigos empresarios en Panamá que se han comprometido a apoyarme y prefiero que los fondos provengan de personas que no tengan vínculos con la alcaldía de Colón para evitar el conflicto de intereses. Hay comerciantes en Colón que se benefician del caos. Algunos dicen: “Diógenes no puede ganar”, porque se acaba el desorden. Ese es el tema. Hay empresarios que agarran las aceras y los llenan de rags pero esos son los que financian las campañas de los alcaldes. Ahora, hay otros que son más serios y nos están apoyando. Tampoco es que esto cueste tanta plata. Nosotros hacemos una campaña austera. Hemos decidido meternos a construir un poder distinto, vivimos del voluntariado.