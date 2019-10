Corte anula traspaso de relleno de mar a empresa

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló una resolución del Consejo de Gabinete del 2013 que convirtió a una de las islas artificiales de Punta Pacífica en un patrimonio de la nación.

El fallo obedece a una demanda de nulidad que presentó la abogada Laura Henríquez en contra de la Resolución de Gabinete No. 3 del 15 de febrero de 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal.

Mediante esta resolución, el Ejecutivo desafectó un globo de terreno, producto de un relleno de mar de 10.3 hectáreas, como un bien de dominio público y lo convirtió en patrimonio de la nación.

En la resolución, además, se ordenó la inscripción del globo de terreno en el Registro Público y traspasarlo a la empresa Insular Americana, S.A.

La abogada Henríquez consideró que la resolución violaba dos artículos del Código Civil, dos artículos del Código Fiscal y la Ley 38 de 2000.

Alegó que la desafectación no podía realizarse, mediante una resolución del Consejo de Gabinete.

Las 10.3 hectáreas formaban parte de las 35 hectáreas de relleno de mar que el Estado le reconoció a los Asociados de Panamá S.A. (ICA), por la construcción del Corredor Sur, y en el que se desarrolló el proyecto Ocean Reef.

Alejandro Watson, abogado de la empresa, expuso que el fallo de la Corte Suprema no afecta el proyecto porque sus efectos no son retroactivos, sino a futuro. Además, que Ocean Reef no es parte de ese caso y dicha resolución no le aplica.