Asamblea Nacional ratifica al nuevo procurador de la Nación, Eduardo Ulloa

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó ayer al nuevo procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda; al procurador de la Nación suplente, Javier Caraballo; y a la procuradora de la Administración suplente, Mónica Castillo.

Los tres funcionarios deberán tomar posesión de sus cargos, el próximo 2 de enero de 2020.

Ulloa fue ratificado de manera unánime; sin embargo, la ratificación de Caraballo y de Castillo se dio con los votos en contra de la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez y de los diputados independientes Juan Diego Vásquez, Edison Broce y Gabriel Silva.

La diputada Rodríguez reiteró algunos cuestionamientos hacia Caraballo, sobre supuestas irregularidades durante su labor dentro el Ministerio Público.

Rodríguez señaló a Caraballo de estar presuntamente involucrado en algunas faltas como la pérdida de expedientes, el engavetamiento de expedientes para mantener a personas detenidas por seis años o más, por violación a los derechos humanos y del debido proceso, fianzas en casos de alto perfil y hasta de acoso a mujeres del despacho de la fiscalía.

También le cuestionó un mal manejo en la investigación inicial del caso Panamá Papers. “Yo no voy a decir si las personas involucradas en este caso eran o no culpables, pero hubo una demora de este señor en investigar, y por no defender al país hoy los pequeños abogados y las pequeñas empresas están paradas porque no supo hacer su trabajo”.

Mientras que el diputado independiente Gabriel Silva manifestó que la figura de un procurador tiene el poder para hacer algo verdaderamente positivo por la justicia de Panamá y enderezarla, que le llegue a los más necesitados, persiga los crímenes y no deje crecer la impunidad que tenemos en Panamá; pero advirtió que “también puede ser una de las peores fuerzas que tenemos en el país”.

“ No podemos tener un procurador que se incline no por la justicia sino por los poderes políticos, económicos y la persecución”, expresó Silva tras elogiar la trayectoria de Ulloa, a quien le dio su voto favorable.

No obstante, Silva indicó que su voto para los nominados a subprocurador de la Nación y subprocuradora de la Administración, sería en contra.

En tal sentido, afirmó que la Asamblea no tiene la potestad de aprobar o no a los subprocuradores. Afirmó que el artículo 224 de la Constitución claramente establece que quien tiene que designar al procurador suplente es el procurador, cuando haya falta temporal del mismo; “no le corresponde al Ejecutivo”, dijo.

Tras ser ratificado, Ulloa reiteró que no llega a la Procuraduría a servir a ningún poder político ni económico, ni a perseguir a nadie por razones políticas, personales ni de enemistad.

Sesión plenaria

El Pleno de la Asamblea sesionará hoy, desde la 1:00 p.m., para discutir en segundo debate algunos proyectos pendientes de aprobación en las sesiones extraordinarias.

Entre estos está el proyecto que establece el Registro de Información Único y Seguro para garantizar la transparencia; el proyecto Aprender Haciendo y el que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas. También está pendiente la ratificación de un miembro de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá.