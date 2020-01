Bancada del PRD rechaza citar al pleno al ministro de Seguridad Rolando Mirones

Diputados de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) rechazaron en su mayoría, la noche de este lunes, citar al ministro de Seguridad Rolando Mirones para que respondiera a un cuestionario de 13 preguntas, en su mayoría relativas al tema la seguridad y la criminalidad en el país.

Esta es la segunda ocasión que se somete a consideración del pleno esta solicitud, y esta vez fue rechazada a pesar de que el propio ministro Mirores, quien minutos antes acudió al pleno a presentar dos proyectos de ley relativos a temas de seguridad, afirmara que estaba dispuesto a ir a la Asamblea a responder cualquier pregunta de los diputados.

La moción fue rechazada tras obtener 31 votos en contra, 14 votos a favor y una abstención. Algunos de los diputados presentes en el debate miembros del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y de Cambio Democrático (CD), también se opusieron al citación.

El cuestionario que no podrá responder Mirones tras ser rechazada esta propuesta de citación hecha por el diputado independiente Juan Diego Vásquez y por el diputado panameñista Luis Ernesto Carles; incluía cuestionamientos de cómo se maneja la presencia de armas ilegales en Panamá, cuáles son las cifras al respecto y qué se está haciendo para combatir la delincuencia organizada.

También se pedía explicar por qué Mirones promueve la competencia de la seguridad a lo interno de los centros de detención del Ministerio de Gobierno hacia el Ministerio de Seguridad Pública y explicar cómo van su plan de seguridad con políticas criminológicas y migratorias.

De igual manera se pedía información sobre las políticas públicas de seguridad establecidas frente al alza de las denuncias de violencia doméstica y los crímenes crueles contra la mujer; entre otros cuestionamientos.

El diputado perredista Leandro Ávila fue el único del ala oficialista que manifestó que votaría a favor de esta propuesta

“No es mala idea que un ministro venga aquí, yo creo que flaco favor le hacemos cuidándolo con no comparecer porque la oposición va a seguir trillando sobre el mismo tema. Si el ministro viene dará las explicaciones pertinentes”, dijo.

Manifestó que la bancada mayoritaria debe tomar el liderazgo en estos temas que son del interés del país y de los ciudadanos. “La oposición va hacer su trabajo, pero también cuando usted tiene una bancada mayoritaria uno pone las pautas y el ritmo de las cosas y en ese sentido, yo creo que sí se hace necesario que los ministros comparezcan”.

Mientras que el también perredista Jairo Salazar, del PRD anunció que su voto sería en contra.

Indicó que “sí tengo que aceptar o esté en desacuerdo con muchas cosas que ese señor ministro que para mí es prepotente… pero no le echen la culpa a este gobierno”.

Salazar, dirigiéndose al diputado panameñista Luis Ernesto Carles, quien fue ministro de Trabajo en el gobierno pasado, exclamó que el patrocinador de las pandillas en la provincia de Colón se llamaba Juan Carlos Varela.

“Si ustedes quieren que nosotros lo citemos voy a votar en contra, porque no se van a congraciar con el gobierno mío. Por eso voy a votar en contra, y no voy a citar a nadie, lo vamos a citar nosotros, no porque te da la gana a ti”, manifestó Salazar.