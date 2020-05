Comisión de Credenciales aprueba remitir denuncias contra Varela y Saint Malo al Ministerio Público

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, aprobó remitir al Ministerio Público las 13 carpetas relativas a denuncias presentadas en contra del expresidente de la República, Juan Carlos Varela y de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo.

La Comisión presidida por el diputado perredista Roberto Ábrego se reunió la tarde de este miércoles para tomar la decisión, sobre denuncias interpuestas mientras Varela y De Saint Malo ejercían sus cargos.

Al respecto, Ábrego expresó que por no estar estos ex funcionarios en estas posiciones, la Comisisón de Credenciales no tiene la competencia para investigarlos, por lo que los casos pasarán a la justicia ordinaria para que se “le dé el trámite legal por los hechos denunciados”.

Esta instancia legislativa solo está facultada para investigar las denuncias contra el presidente de la República, el vicepresidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las carpetas contra el ex presidente Varela incluyen denuncias por la presunta comisión de delitos de tentativa de homicidio, delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, delitos en contra de la humanidad, abuso de autoridad competente e infracción de los deberes de funcionarios públicos y fraude en los actos de contratación pública y delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño.

Varias de las denuncias fueron presentadas en su momento por miembros del equipo legal del ex presidente Ricardo Martinelli, una de ellas fue presentada el 3 de enero de 2019.

Esta consiste en la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio y delitos en contra de la humanidad, por hechos registrados el 21 de diciembre de 2018 cuando el expresidente Martinelli -en ese momento investigado por el caso de los pinchazos telefónicos-, fue trasladado del Hospital Nacional, al Hospital Santo Tomás, por órdenes de la Dirección del Sistema Penitenciario.