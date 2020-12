Arosemena: Benicio Robinson, una figura política con mucho poder en el Gobierno

El político asegura que el presidente Laurentino Cortizo no se deja gobernar, pero que a veces hay que tomar decisiones a sabiendas que no es lo mejor, pero es lo que es políticamente viable

El diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson Archivo | La Estrella de Panamá

Juan Carlos Arosemena, exdiputado de la Asamblea Nacional por dos periodos consecutivos (2004-2009) (2009-2014) y exprecanditado presidencial (2014) por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), reconoce que está distanciado del Gobierno, pero ha hecho un alto en sus actividades en la empresa privada para hablar con la Estrella de Panamá sobre política y sobre la forma de gobernar que ha implementado el colectivo al que pertenece desde hace 30 años.

El político y exdiputado Juan Carlos Arosemena milita desde hace 30 años en el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Archivo | La Estrella de Panamá

“La pandemia ha estorbado el buen caminar del gobierno. Hay mucha gente nueva. Eso es bueno, pero por un lado ha faltado un poquito de experiencia para manejar todos los temas”, expresó el político, quien es presidente de la comisión del entorno macroeconómico y finanzas nacionales de la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresa (Apede).

Ante la interrogante que se escucha por los corrillos de la política criolla -¿Quién manda en el gobierno?-, Arosemena no dudo en responder que es “Nito Cortizo”, porque “es un tipo bastante fregado. Es un hombre que no se deja gobernar”. Sin embargo reconoce que no está en el Gobierno y tiene dos años que no se comunica con el mandatario y que “hay la percepción de que estaba mandando Gaby Carrizo ò Benicio Robinson”.

El político fundamenta esta ultima expresión con dos palabras “poder y confianza”. A su juicio el diputado Benicio Robinson es una figura política con mucho poder y el ministro de la presidencia y vicepresidente de la República, Josè Gabriel Carrizo es un funcionario de confianza para el presidente.

Para Arosemena el cargo que el diputado Robinson ocupa en la Asamblea Nacional como presidente de la Comisión de Presupuesto le ostenta un poder dentro del Gobierno y en el PRD donde es el presidente del colectivo.

“Que hayan decisiones que tú tienes que tomarla a sabiendas que no es la mejor, pero es lo que es políticamente viable. No puedes gobernar sin la Asamblea Nacional. Robinson tiene mucho poder en la Asamblea evidentemente va tener mucho poder dentro de lo que es la cosa pública”, destacó.

El presidente Cortizó, sancionó la Ley 172 de 19 de octubre de 2020, con la que se crea 10 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro un proyecto presentado por el presidente del PRD Laurentino Cortizo y que generò protetas en la comunidad.

Laurenitno Cortizo es el tercer presidente del país que pertenece al PRD y llegó al cargo sin ocupar un puesto en la directivo del colectivo Archivo | La Estrella de Panamá

“En el caso del ministro de la presidencia (Carrizo) siempre va tener una fortaleza (dentro del Gobierno) porque es un hombre de confianza del presidente” señaló Arosemena, al tiempo que aseguró que existen otras corrientes que también tienen influencia dentro y provienen a lo interno del partido PRD.

“Incluso, no hay que olvidar que el partido tiene su fortaleza” dijo el político, pero reconoce que no es tan poderosa esa influencia y es debido a una situación de alejamiento entre el partido y el gobierno.

¿A qué se debe este alejamiento?, la repuesta, según Arosemena está en la existencia de dos corrientes dentro del PRD, una dirigida por el presidente del colectivo Benicio Robinson y la otra dirigida por el secretario general Pedro Miguel González, quien por la estructura particular de este colectivo político es la figura de mayor representación entre los miembros del partido.

El político considera que González hizo lo que considero que se debe hacer que es dirigir el partido sin tener puestos públicos. Sin embargo, se ha quedado sin ningún tipo de palanca política”, mientras que el presidente del partido tiene los cargos públicos. “Tiene de una forma u otra el poder político”.

“El candidato de gobierno que está en un puesto público tiene todos los recursos del mundo ilimitados contra el candidato pobre que nadie conoce. Pedro Miguel (González) es un tipo muy inteligente, muy sagaz, que se que sabe manejarse y que hace su pelea”, detalló.

El PRD espera renovar su junta directiva para el mes de octubre del próximo año. Pedro Miguel Gonzàlez no ha descarta su interés en reelegirse, pero pone su cargo a disposición de lograrse una candidatura de consenso que busque la unidad del colectivo.

Arosemena aspira por un PRD fuerte, por eso no descarta que vuelva al ruedo político para lograr la unión de todas las corrientes y asegura que haya una oportunidad de oro para que el partido se fortalezca y es a través de este dialogo del Bicentenario Cerrando Brechas, “donde el partido creo que tiene todas las posibilidades del mundo para ayudar a viabilizar un pacto político entre el gobierno y el país”.

Sin embargo, aprovecho para manifestar que en la última contienda política de mayo del 2019 terminó frustrado por el clientelismo político y que se ve en la manifestación de poder en su partido. “En los últimos 10 o 15 años la gente no está interesada en propuestas sino en que hay para mí. Eso es un problema serio”, agregó.

Arosemana también conversó con este diario sobre el reto que tiene al frente “el gobierno de mi partido” (el PRD) para atender la grave situación económica del país ante la pandemia del Covid 19 y aunque dijo confiar que el presidente Laurentino Cortizo va hacer lo correcto para salir de la crisis, no comparte la manera como se han hecho algunas acciones.

¿Qué cosas, por ejemplo?

Ante el cuestionamiento el político y empresario no dudo en dirigir su atención a la planilla estatal, asegura que si el Gobierno hubiera hecho lo mismo que la empresa privada de pagar la mitad del salario “hubiéramos podido ahorrar $100 ò $150 millones mensuales”.

A su juicio en estos nueve meses de pandemia ya se hubiera contado con un fondo de aproximado entre $600 y $1000 millones “para crear otros tipos de plazas de trabajo, para lograr echar (adelante) la economía y que hubiera más circulante en la calle”, agregó.

“Hemos visto que durante seis u ocho meses en el gobierno había exceso de personal que estaba cobrando 100%, sin trabajar”, destacó el político Juan Carlos Arosemena.

Otra medida que considera Arosemana hubiera hecho diferente, es la forma como se han administrado los fondo destinados para enfrentar la pandemia. Es de la opinión de darle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la facultad de ser la entidad “jerarca del destino de los fondos”.

En estos momentos la estrategia del Gobierno es asignar al Ministerio de la Presidencia la responsabilidad de las compras para atender la crisis de salud y de reactivación de la economía. “Yo hubiera hecho todo alrededor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).