Fricciones en el PRD podrían tener consecuencias en el país

Las fricciones internas dentro del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) por lograr el control de esta agrupación política que se prepara para escoger a sus nuevas estructuras directivas, podrían traer consecuencias no solo para el gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sino también para el país, advirtió el analista político Edwin Cabrera.

Extraoficialmente se ha sabido que el vicepresidente, José Gabriel Carrizo (Izq.), tendría aspiraciones de ocupar la Secretaría General del PRD. Archivo | La Estrella de Panamá

El pasado jueves 13 de mayo hubo una reunión de la dirigencia perredista, en horas de la noche, en la cual surgieron diferencias entre miembros del directorio nacional y el secretario general del colectivo, Pedro Miguel González.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, González lamentó que reiterar sus planteamientos sobre la situación actual del país a lo interno del partido “haya generado en los compañeros una reacción pública y absurda”.

Recalcó, además, que el próximo secretario general del partido será elegido en el XI Congreso Ordinario, a celebrarse cuando lo decida el Directorio Nacional.

Aunque oficialmente no se ha anunciado quiénes aspiran a ocupar la Secretaría General del PRD, ha trascendido que el vicepresidente y actual ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, sería uno de los aspirantes al cargo.

El país pagaría los platos rotos

Para el analista político Edwin Cabrera, sin duda cuando un partido de gobierno entra en este tipo de disputas, quien termina pagando los platos rotos es el país, porque lo que se comienza a percibir en los distintos actores de poder dentro del partido es que comienzan a tirar para distintos lugares sin objetivos en común.

Agregó que lo que está ocurriendo en el PRD es una pugna entre el pragmatismo político puro y duro versus el planteamiento político ideológico que en algún momento ese partido ha abrazado.

“En el PRD, al igual que en otros partidos panameños, hace rato no saben lo que es un debate político y menos aún ideológico. Ante esa realidad cuando el pragmatismo político se apodera, vienen este tipo de crisis”, señaló.

Cabrera resaltó, además, que no hay una defensa del partido para con el gobierno ni sus ejecutorias. “No hay nadie poniéndole la cara al gobierno de Cortizo ante los medios y ante la opinión pública para explicar lo que hacen o que no hacen”.

Considera que estas fricciones le están haciendo mucho daño al PRD, porque es como una olla de presión a lo interno y eso, advirtió, les está trayendo problemas.

“Ellos están pasando por un desgaste muy acelerado, tanto la administración Cortizo como el partido PRD, y claro que si eso no lo corrigen a tiempo, sin duda tendrá sus consecuencias en 2024”, precisó.

'Fricciones entre el PRD y el gobierno son preocupantes'

Para el también analista político José Eugenio Stoute, hay una crisis y diferencias entre la dirección del PRD y el gobierno. “Hay una diferencia de ópticas y de opiniones que generan una situación de fricción preocupante”.

No obstante, Stoute no cree que esas fricciones puedan afectar la gestión de gobierno que, asegura, tiene la suficiente fuerza como para no verse afectada.

Stoute considera que esta situación no es normal ni habitual, “lo que pasa es que la pandemia lo ha agudizado todo, hay una crisis general de los partidos políticos tradicionales, no solo del PRD”.

Manifestó que sin duda esas fricciones públicas le hacen daño al partido ante la encrucijada de escoger a nuevos dirigentes.

'Caciques y facciones del PRD, en abierta competencia'

En tanto, el politólogo Carlos Guevara Mann consideró que “evidentemente esas fricciones están acentuando la ineficiencia de un gobierno particularmente inepto”.

Agregó que las diferencias siempre existen, pero enfatizó “que la voracidad sin límites y la codicia descontrolada de los caciques del PRD han sobresalido en este período sin liderazgo efectivo que logre controlar esos apetitos desaforados”.

Al ser consultado si el PRD como partido está apoyando la gestión de gobierno del presidente Cortizo, Guevara Mann indicó que no hay gestión de gobierno.

“Lo que hay es una carrera sin freno por llenarse los bolsillos lo más rápidamente posible, y en ese propósito los distintos caciques y facciones del PRD están en abierta competencia”, aseguró.