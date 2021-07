Yanibel Ábrego: 'El único acuerdo de recámara es el de Roux y Blandón'

Ábrego, con relación al liderazgo del CD dijo que en los partidos políticos debe existir la decisión de aspirar y no tiene porque haber una guerra

La jefa de bancada del partido Cambio Democrático (CD), la diputada Yanibel Ábregó negó que exista una alianza con el oficialista Partido Revolucionario Democrátrico (PRD), y afirmó que lo que sí existe es un acuerdo de recámara entre el presiente del partido, Rómulo Róux y el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón.

Ábregó poco antes de que 15 diputados de la bancada de CD le dieran el respaldo al diputado Crispiano Adames, quien fue electo este jueves como presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que "la única alianza que vemos es la del señor Roux con Blandón y los panameñistas".

"Al día de hoy (Roux) no se ha reunido con su bancada, nosotros no nos hemos reunido al día de hoy con el presidente del partido y al día de hoy no habíamos recibido una línea del partido. Él tiene un comunicado sin hablar con su bancada, sin reunirse con su bancada; ya nosotros definitivamente tomamos la decisión de apoyar al diputado Crispiano Adames, porque es una decisión interna del Legislativo como siempre se ha dado", afirmó Ábrego.

Precisó que en todos los partidos políticos debe existir la decisión de aspirar y no tiene porque haber una guerra.

"Yo aspiro a que si yo le gano a Rómulo Roux la Convención Extraordinaria la presidencia del partido, Rómulo se sume a fortalecer a Cambio Democrático para ganar las elecciones de 2024, y si él me llegase a ganar, va a contar con mi respaldo", aseguró.

Ábrego negó que con la decisión de respaldar a Adames haya traicionado a las bases del partido y dijo que ha demostrado su liderazgo históricamente en el parlamento. "Por eso hoy soy la líder de la bancada de Cambio Democrático".

"No hay acuerdos con el PRD, el único acuerdo de recámaras que hay es de él (Roux) con Blandón, ese es el único acuerdo de recámaras que hay. Históricamente los diputados de la bancada de Cambio Democrático han votado por el presidente electo del momento", enfatizó.

La diputada de CD dijo no entender "el discurso de doble moral del presidente del partido que nunca antes se pronunció".

"Se pronuncia hoy cuando se debe pronunciar por los verdaderos temas de interés nacional como es la reactivación de la economía, que vuelva la empleomanía al país y que hablemos de Panamá Ports y Minera Panamá, en la cual él es el abogado de las mismas", puntualizó.