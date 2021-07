Firmo por Panamá intensificará recolección de firmas pro constituyente

El movimiento Firmo por Panamá tiene previsto reforzar el proceso de recolección de firmas pro constituyente. Archivo | La Estrella de Panamá

El movimiento Firmo por Panamá reforzará su estrategia para acelerar e incrementar la recolección de firmas, con miras a alcanzar la cantidad de rúbricas requeridas para lograr la convocatoria de una asamblea constituyente.

De acuerdo con el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, agrupación política que forma parte de este movimiento, más que una estrategia nueva lo que se busca es apretar el acelerador e implementar algunas acciones que ya se tenía previsto realizar y que no se han ejecutado.

Detalló que ahora comenzarán a hacer campañas de publicidad, tener más presencia en las calles activamente para recoger firmas porque hasta ahora no ha habido publicidad de Firmo por Panamá ni en redes sociales ni en medios de comunicación.

Hasta el pasado domingo 4 de julio Firmo por Panamá contaba con 5,611 firmas acumuladas y aceptadas por el Tribunal Electoral (TE), mientras que el movimiento ciudadano Panamá Decide sumaba 3,886 y el movimiento Justicia Social mantenía 308 firmas de respaldo, haciendo un total de 9,805 firmas.

Para lograr la convocatoria de una asamblea constituyente se requerirán al menos 580,742 firmas de respaldo.

“Las firmas que se han recogido ha sido básicamente de personas que han querido firmar y no porque se haya estado activamente buscando firmas”, precisó Blandón.

“Lo que se va es a fortalecer la promoción de este proceso y tener más puntos de recolección de firmas en áreas de mucha más concurrencia de personas, como en la plaza 5 de Mayo, en las zonas pagas, en las estaciones del Metro, centros comerciales; para lo cual desde la semana se están sacando los permisos”, indicó.

No obstante, manifestó que empiezan a darse algunos obstáculos ya que en las estaciones del Metro les han dicho que ellos no pueden dar permiso para temas de partidos políticos, pero se les ha aclarado que este no es un tema partidario, sino un asunto ciudadano.

También, sostuvo Blandón, ha habido complicaciones en algunas áreas con el tema de la señal y el sistema del TE para los que quieran firmar de manera electrónica.

“No es que sea difícil, pero sí lo hace un poco más complicado en las áreas en donde no hay buena señal. Hay personas que no están muy familiarizadas con el uso de celular, ya que buena parte lo usa solo para llamadas y mensajes de texto, es decir, no están familiarizados con entrar a una página web, además que se requiere tener algunos programas que no todo el mundo tiene”, destacó.

Manifestó que este fin de semana se podrá ver ya un poco más de presencia de Firmo por Panamá en las calles y probablemente la otra semana habrá más presencia en redes sociales y publicidad.

Más obstáculos

Por su parte, José Alberto Álvarez, presidente del partido en formación PAIS, agrupación política que también forma parte de Firmo por Panamá, detalló que siguen teniendo problemas con el tema de la apertura de una cuenta que les exige el TE, ya que el Banco Nacional de Panamá (BNP) no sabe cómo abrir una cuenta a un movimiento que no es todavía una persona jurídica.

“Sería tan fácil que el Tribunal Electoral emitiese un decreto, tal como lo hace reglamentando muchas cosas y así como lo ha hecho con los partidos en formación, en el cual autoriza a todos los movimientos a los cuales ellos previamente le han dado el visto bueno, para que abran la cuenta bancaria; eso facilitaría todo”, indicó.

Señaló, además, que si no se abre la cuenta, para lo cual tienen pocos días y un plazo fatal para ello, “el Tribunal Electoral nos ha dicho que nos va a cortar la inscripción de firmas. Estamos en un dilema en ese punto”, señaló.

Por otra parte dijo que el movimiento ha tenido muchos ataques en redes sociales de personas que no quieren que se dé una asamblea constituyente, además de la dificultad para muchas personas de concluir el proceso electrónico de firmas en línea suministrado por el Tribunal Electoral.

“La gente se queja porque se demora mucho esperando, pero nosotros seguimos con el mismo ánimo, el mismo ímpetu y vamos a redoblar los esfuerzos”, precisó Álvarez.