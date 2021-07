Tercer día en caso 'pinchazos', Fiscalía inicia presentación de pruebas contra Martinelli

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, se presentó este viernes 23 de julio, al Ministerio Público para enfrentar a la justicia en el tercer día de audiencia de juicio oral por el caso de los "pinchazos" telefónicos.

Durante esta jornada, la Fiscalía comenzó el proceso de presentación de presentación de las pruebas que supuestamente incriminan al exgobernante panameño en los pinchazos telefónicos, pero éste insistió en que este juicio se trata de una "persecución política" y que esto lo que "hace es ahuyentar a los inversionistas".

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli. Roberto Barrios / La Estrella de Panamá

El fiscal superior, Aurelio Vázquez, indicó que durante el juicio se va a "tratar de introducir toda la prueba idónea para probar los delitos por los cuales se está acusando al señor" Martinelli.

Sin embargo, dijo que hoy la Fiscalía no puede adelantar qué pruebas va a precisar, pero que en el transcurso del día se podrán conocer.

Señaló que ayer quedó pendiente una prueba documental, pero seguirá su curso y luego de eso podrían venir pruebas testimoniales que no quiso adelantar.

Recordó que este es un caso que poco a poco, a través de las pruebas se va introduciendo.

Destacó "esas pruebas entran por los oídos y la vista de las juezas; y ellas en su momento podrán entender, podrán comprender, la razonabilidad de la teoría del caso de la Fiscalía, que es justamente el grado de responsabilidad penal que se tiene y que en su momento se va a pedir", manifestó.

Este tribunal está conformado por las juezas Iveth Francois Vega (presidenta), Jennifer Saavedra (relatora) y Marysol Osorio (tercera juez).

Vásquez también dijo que no se puede precisar el tiempo que durará el proceso y que tampoco se puede decir cuánto tiempo se demorarían con un testigo, pero lo importante es que la Fiscalía mantiene su prueba para subirla al estrado y que se haga contradictorio.

"Así como la Fiscalía interroga, la defensa tiene todo el derecho de contrainterrogar; y esa prueba, una vez evacuada y desahogada, es la que el Tribunal va a valorar, de a poco", expresó.

Destacó que hay una gran cantidad de pruebas o elementos de convicción; y hay que ser un poquito técnicos en este sentido, que se pueden presentar ante el Tribunal.

Dentro de éstos mencionó: testimoniales, documentales, periciales, elemento material de convicción como evidencias.

Y "cuando ingresan al Tribunal una vez evacuadas, entonces, se transforman en pruebas, por eso volvemos a señalar que la prueba entra por la vista y el oído de las juezas que en su momento comprenderán cuál es la teoría y la finalidad de la Fiscalía", afirmó Vásquez.

Además destacó que "no se puede decir que la defensa no tiene los elementos de convicción", porque una cosa es que se haya anulado el juicio anterior y otra cosa es decir que no se tiene los elementos de convicción que en su momento le fueron dados". Ahora, "la Fiscalía no tiene ningún inconveniente, para eso es transparencia ante todo", añadió.

Vásquez también se refirió al testimonio de ayer, señalando que "fue un éxito porque ese fue un testigo que en su momento fue jefe del Consejo de Seguridad y explicó la parte noble de lo que es la función del Consejo de seguridad, pero también dejó muy sentada la situación de por qué se satanizó (palabras del mismo testigo) el Consejo".

El abogado, Carlos Carrillo, por su lado, dijo que "se hagan las investigaciones que se tengan que hacer", sin embargo le "preocupa que se está desviando el tema principal ahora que es el juicio".