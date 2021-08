Martinelli pide al presidente de la Asamblea Nacional impulsar un gran "Acuerdo Nacional"

El ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal pidió este lunes al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames que impulse un gran "Acuerdo Nacional", en donde participen todos los sectores sociales, trabajadores, profesionales, empresarios y políticos sin distinción; con miras a encontrar soluciones a la situación económica y social que vive el país.

Se trata según el ex mandatario, de un “Acuerdo Nacional”, no entre políticos, sino entre panameños, no para resolver el problema de los políticos, ni para repartirse los puestos de gobierno; "un Acuerdo Nacional para lograr entre todos, el rescate de nuestro país y devolverle a los panameños la esperanza frente a la grave crisis económica y social en que vivimos, en la cual no se observa una recuperación a corto plazo".

El pedido del ex gobernante al presidente de la Asamblea, fue realizado este lunes a través de una carta con copia al presidente Laurentino Cortizo Cohen, al vicepresidente José Gabriel Carrizo, a los jefes de bancadas de los partidos representados en la Asamblea, a los honorables diputados y a los medios de comunicación.

En la misiva Martinelli, presidente del partido Realizando Metas (RM), señala que acude ante Adames considerando el rol que tiene la Asamblea en el quehacer nacional y destacó que este gran ¨"Acuerdo Nacional", no entra en conflicto con el llamado “Pacto del Bicentenario”; sino que lo reforzaría.

"Estoy dispuesto a aportar nuestra experiencia como empresario y como ex presidente, con el único interés de que este país regrese a los niveles de crecimiento económico y desarrollo humano, que una vez alcanzamos. En nuestro mayor deseo y anhelo que todos los panameños juntos, sin distingo de ningún tipo, podamos sacar al país adelante", destacó.

Manifestó que la Asamblea Nacional, es por naturaleza, el foro donde convergen las diferentes corrientes políticas e ideológicas de nuestro país y la misma tiene además la característica de ser el único Órgano del Estado que funciona de puertas abiertas a la población; razón por la cual, los ciudadanos acuden allí, con frecuencia, para expresar sus opiniones y para reclamar respuestas a los problemas que afectan a nuestra sociedad.

Esta característica, señaló, tiene especial importancia en este momento en que Panamá atraviesa la peor crisis económica y social, que ha vivido nuestro país desde el momento que retomamos la senda democrática.

Agregó que los indicadores socio económicos, reflejan la gravedad de la crisis, siendo los más preocupantes: la caída de la actividad económica y la alta tasa de desempleo, que alcanza el 20 % según cifras oficiales; pese a que gremios de empresarios, trabajadores y profesionales, estiman que el porcentaje de desempleados es aún mayor.

El ex mandatario enfatizó que es de todos conocido que la pandemia de la covid-19, ha dado una dimensión apocalíptica a la crisis que vivimos; sin embargo, enfatizó que esta crisis no inició con la pandemia, sino que tiene su génesis "en la desastrosa administración pasada".

"En lugar de continuar fortaleciendo el crecimiento económico con desarrollo humano, que logramos alcanzar, se dedicó a perseguir a sus adversarios, en una absurda y destructiva sed de venganza; poniendo sus odios e intereses personales por encima de los intereses del pueblo", enfatizó.