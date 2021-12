Cambio Democrático hace llamado por el respeto a la libertad de expresión

Cambio Democrático aclaró que las apreciaciones de la diputada Mayín Correa, no reflejan ni la posición ni los valores del partido

El opositor partido Cambio Democrático hizo este martes un llamado para que se respete la libertad de expresión y cesen los mecanismos de cualquier índole que atenten contra el derecho de la ciudadanía a estar informada.

El pedido de CD, que se dio a través de un comunicado, se produce luego que la diputada de esta agrupación política, Mayín Correa se refiriera a las acciones civiles que ejecutará el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli en contra de un grupo de comunicadores luego de la publicación de un video en donde se hacen afirmaciones relacionadas a una de las juezas que declaró no culpable al ex mandatario en el caso pinchazos.

En el video (supuestamente grabado en el Club Deportivo Español, antes de la emisión del fallo del caso pinchazos), según los comunicadores, aparecía presuntamente el esposo de una de las juezas del caso Pinchazos, Marisol Osorio, en el cual también estaban Martinelli (quien lo saludo a su salida) y el abogado Pérez.

No obstante, Martinelli señaló el pasado 15 de noviembre que la persona que saluda a su salida del local, no es Ricardo Ramírez, esposo de la jueza, sino que se trata de Amado Arjona padre.

En las declaraciones dadas por la diputada Correa referente a este tema, esta señaló que el ex gobernante ha aguantado mucho y que "poner una querella civil es lo menos que puede hacer el pobre". "Otros cogen un revólver... en otros países cogen un revólver porque están hasta aquí", dijo.

Al respecto el partido Cambio Democrático rechazó las aseveraciones de la diputada Correa, "sugiriendo y justificando que es lo menos que puede hacer (el ex mandatario), dado que en otros países las diferencias contra comunicadores se resuelven con hechos de violencia".

"Cambio Democrático aclara que las apreciaciones de dicha diputada no reflejan ni la posición ni los valores del partido que integran 300 mil panameños y panameñas a lo largo y ancho del país, que creen en la democracia y la libertad de expresión", destacó la agrupación política en el comunicado.

Destacan que la labor de los periodistas y los medios de comunicación son parte fundamental de nuestra democracia, "por lo que, sin libertad de expresión, sin la capacidad de que se pueda decir lo que está pasando en nuestro entorno, no podemos como sociedad tener la democracia robusta que como país nos merecemos".