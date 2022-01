Presidente del panameñismo José Blandón afirma que existe una campaña en su contra para "debilitar al partido"

El presidente del Partido Panameñista, José Blandón aspira reelegirse en el cargo y tiene como contendora a la ex diputada Katleen Levy.

El presidente del opositor Partido Panameñista, José Blandón afirmó que existe una campaña en su contra, con la intención de "debilitar al partido".

En un mensaje de Blandón a través de mensajería de texto, remitido a muchos de sus copartidarios, incluyendo convencionales de esta agrupación política, Blandón destacó que ha tratado de no contestar "la campaña de ataques continuos y cotidianos que una minoría ha estado realizando. Sin embargo, llegó la hora de desenmascararlos", enfatizó.

Indica en el texto que hay una campaña claramente orquestada y bien financiada. "El interés no es ganar, porque saben que no tienen los votos para ganar. La intención es debilitar al partido porque están en la actitud de "muera Sansón y todos los filisteos", si no son ellos los que mandan".

Detallaba en el mensaje que en enero de 2021, Beby Valderrama (ex diputado panameñista) fue a su oficina del partido a decirle que Mario Etchelecu (ex ministro de Vivienda en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela), los había traicionado al negociar con él, sin ver por ellos (él (Beby) y JCV), así que no se sentían representados por él, explicó.

Según Blandón Valderrama le habría dicho que él sólo se sentiría representado en la nueva Junta Directiva por Carlos Gonzalez, Popi (Varela) o Katleen Levy. "Que él haría lo necesario porque alguno de ellos entrara, porque tenían que demostrar que tenían un porcentaje del partido para cualquier negociación futura".

Agregó que Valderrama también le dijo que (Ricardo) Lombana era ahora el Varela del 2014. "Que le gustaba lo que estaba haciendo".

Meses después, destaca Blandón, Carlos González, que asegura es mano derecha de Valderrama en el circuito 8-7, se va para Otro Camino (el partido de Lombana), mientras que José Luis "Popi" Varela desiste de correr para la Junta Directiva, y "quien termina haciéndolo es Katleen, con Beby de jefe de campaña".

Según Blandón, ellos lo que quieren, es debilitar al partido y subir sus acciones para cotizarse.

"Les duele que Mario (Etchelecu) y yo llegáramos al acuerdo de trabajar juntos, sin tener que cederle espacio a Beby, que se acostumbró a ser el mandamás y quien prácticamente manejó más de la mitad de las instituciones en el gobierno pasado", enfatiza el presidente del panameñismo.

"Así que nadie se llame a engaño de a qué nos enfrentamos y contra quién estamos peleando. No podrán contra un panameñismo unido. ¡Unidos Volveremos!", puntualizó Blandón en su mensaje a sus copartidarios.