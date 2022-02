Blades plantea un gobierno de transición para el 2024

Rubén Blades intentó llegar a la Presidencia en 1994 con su partido Papa Egoró. Archivo | La Estrella de Panamá

El cantautor Rubén Blades volvió a encender el escenario político y en esta ocasión en el programa dominical Radar de TVN, donde planteó la posibilidad de cerrar la Asamblea Nacional ante el escenario de un gobierno de transición.Planteó la posibilidad de que el gobierno que gane las elecciones de 2024 sea de transición por tres años para realizar los cambios estructurales que, a su juicio, requiere el país.

“Lo que debes de tener son los argumentos claros, se lo dices a la gente, si ganas esos argumentos lo presentas al país a través de un referéndum. Si la gente lo acepta entonces los haces en proyectos de leyes y si la Asamblea se rehusá a cambiar las normas que el pueblo mismo ha dicho, entonces, el presidente o presidenta tiene toda la capacidad para cerrar la Asamblea”, explicó.

A su juicio, para desmantelar el “Estado corrupto y clientelar” que se vive en Panamá, se necesita reformar los códigos y las leyes, que facilitan o permiten la impunidad de estos actos.

“Tenemos que revisar todos los códigos. Crear una nueva estructura y paradigma administrativo, yo eliminaría los ministerios y crearía otra estructura porque se necesita que alguien maneje el bus, pero una vez que vas secando las áreas que nutren la corrupción, entonces, vas creando la posibilidad de fundar un estado eficiente y no basado en clientelismo”, recalcó.

Las reacciones no se hicieron esperar por los panameños que a través de las redes sociales plantearon sus puntos de vistas.

El economista Felippe Argote sostuvo que para cerrar la Asamblea hay que cumplir con los procesos que permitan la continuidad democrática. Agregó que ese esquema de elección en donde un diputado de un partido sale con 4,000 votos mientras un independiente que sacó 9,000 votos queda afuera no puede continuar.

El movimiento Ciudadanos Unidos por la Constituyente (CUCO) dijo que “los argumentos (de Blades) están desde que el sistema de gobierno busca la reelección perpetua. No hay revocatoria de mandato por acciones antidemocráticas, tampoco hay segunda vuelta electoral donde quien gana lo hace por lo mínimo!”.

Para Blades el mejor esquema para evitar la corrupción es educar al pueblo, que es el que vota por los políticos. “Mientras nosotros no tengamos esa oferta clara que permita realmente que la gente sienta que le va ir mejor sin corrupción, vamos estar en el mismo problema porque cuando (la corrupción) es permitida y alentada y la gente siente que la justicia no funciona, simplemente agarra otra ruta, yo creo que esa es una de las cosas que está alentando este proceso de corrupción en Panamá: no hay consecuencias y hay impunidad”, argumentó.

El músico, quien en las últimas semanas ha estado hablando la realidad política del país en su página web “La esquina de Rubén Blades”, se preguntó este domingo ¿qué va a pasar en el 2024? “Si vamos a tener más de lo mismo porque no creo que esta situación (clientelar) pueda continuar de una forma indefinida. Laurentino Cortizo y su partido, Cambio Democrático y el Panameñismo son parte del sistema por eso hay que cambiar el sistema”.

Entre el debate que surgió sobre una constituyente paralela u originaria, el cantante señaló que lo primero es presentar los argumentos al país, ya que una vez presentado se puede determinar si se es lo suficientemente maduros para practicar una asamblea originaria o constituyente.

“Idealmente me hubiera gustado una asamblea originaria, pero no sé si las condiciones ahora mismo se prestan para crear incluso más confusión y más ingobernabilidad”, opinó.