PRD aún sin nómina de consenso para elección del Comité Ejecutivo Nacional

Según Pineda no es del todo cierto algunos nombres que se han mencionado para las subsecretarías, ya que estas todavía no se han definido

Dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) iniciaron su campaña a lo interno del colectivo con miras a alcanzar un puesto dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esta agrupación política en el XI Congreso Ordinario del partido que se realizará el próximo 15 de mayo.

El diputado Raúl Pineda, quien aspira a la primera vicepresidencia del PRD inició ya, a través de las redes sociales y en reuniones personales, la búsqueda de votos entre los 4, 200 delegados que fueron electos el pasado 27 de marzo.

Aunque aun no han oficializado sus aspiraciones, según Pineda, el diputado Crispiano Adames aspira ser el primer sub secretario del partido, Benicio Robinson busca reelegirse en la presidencia y el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo buscaría la secretaría general.

Agregó que para la quinta sub secretaría aspiran Efraín Zanetti y el diputado Julio Mendoza. "Las sub secretarías todavía no se han definido", precisó Pineda quien añadió que por el momento no se sabe si realmente habrá una nómina o van a haber postulaciones de candidatos.

"Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos corriendo para fortalecer el partido, fortalecer al gobierno, y para fortalecer y defender a los delegados, a los directores y la estructura del partido y representar a San Miguelito que representa el 13% de los votos de la elecciones nacionales y de las elecciones internas; para eso estamos corriendo, no hay una nómina de consenso per se, pero sí estamos buscando los votos", indicó Pineda.