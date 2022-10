Carreira presente denuncia ante Fiscalía Electoral para que se audite recolección de firmas de independientes

El precandidato por la libre postulación para la presidencia de la República, Francisco "Paco" Carreira, presentó, este martes, ante la Fiscalía Electoral denuncia para que se realice una auditoría de todas las firmas recolectadas mediante las apps y el Centro de Atención al Usuario, establecidos por el Tribunal Electoral (TE) para este proceso.

"Exigimos que este audito no solamente se realice a las firmas recolectadas por los precandidato a la Presidencia sino también a los cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos", aseguró "Paco" Carreira, en las afueras de la Fiscalía Electoral.

El también presidente del Movimiento Político Unidad dijo que para que este proceso sea transparente y los resultados que arroje este audito deben hacerse público, para que se anulen de inmediato las firmas que le fueron robadas a los ciudadanos.Señaló que una de las fallas del TE es no facilitarles a los ciudadanos una herramienta para corroborar que su firma no haya sido utilizada sin su voluntad para beneficiar a otro precandidato y no al de su preferencia. _"Eso configura un delito, como lo es la suplantación de identidad".

Finalmente, señaló que presentará esta misma denuncia ante el Ministerio Público.