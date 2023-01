Rómulo Roux advierte que Cambio Democrático no postulará a quienes busquen votos para otros partidos

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux advirtió que esta agrupación política no postulará a los miembros del partido que abiertamente han dicho que van a buscar los votos para otro partido o para otra persona.

Esta afirmación de Roux se da luego de que el pasado 2 de enero los 14 denominados diputados rebeldes de CD y el diputado Alaín Cedeño quien se inscribió al partido Realizando Metas (RM), se reunieran con el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien preside el partido RM y anunciaran que le harán oposición al gobierno.

Roux había dado un plazo hasta el 25 de diciembre pasado para que los diputados "rebeldes" que quisieran renunciar lo hicieran, pero solo Alaín Cedeño optó por irse del partido.

"El diputado Cedeño fue el único que se fue al partido RM, el resto decidieron quedarse, pero que no vengan después con la lloradera de que porque no me postulan en Cambio Democrático", exclamó Roux.

Agregó incluso que los estatutos del partido tipifican como causal de expulsión que alguien apoye a otros partidos políticos u otros candidatos, sin la aprobación de la junta directiva.

Señaló que el partido continúa con su proceso interno y el 19 de marzo próximo realizarán la elección de los convencionales, de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Juventud. "Esa fecha está fijada y está amparada por el Decreto 13 y es una fecha que han cumplido y van a seguir adelante".

Con relación al anuncio de los diputados rebeldes de que le harán oposición al gobierno, Roux expresó que esto no es más que un show.

Manifestío que lo que buscan estos diputados es que el Ejecutivo meta las manos en el Tribunal Electoral, para que los favorezcan a ellos en su intento de convocar una convención extraordinaria, la que calificó de ilegal.