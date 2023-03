Comisión de Elecciones de CD anula elección de convencionales en varios corregimientos por "irregularidades"

Según la CNEI hubo centros de votación que hasta las 11:45 de la mañana de este domingo, no habían a abierto.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Cambio Democrático (CD), anunció y comunicó a la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), la anulación en su totalidad, de la elección de convencionales en varios centros de votación del país tras detectar algunas irregularidades.

En una carta enviada por la CNEI de CD, al Director Nacional de Organización Electoral, Ósman Valdés esta instancia manifiestó que veía con suma preocupación los hechos que se han estado presentando desde el momento de la instalación de las mesas hasta su apertura a las 7:00 a.m.; que en algunos lugares no se dio a esa hora, y que incluso, hasta las 11:45 de la mañana, había centros de votación que no habían abierto a esa hora, como sucedió en los corregimientos Villa Rosario, Cacao, Camarón Arriba.

Destaca la CNEI que también hubo corregimientos donde candidatos no fueron puestos en las boletas de votación como en el corregimiento de Chilibre, el corregimiento de Villa Rosario, el corregimiento de Caimitillo, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en el corregimiento de San Martín en Las Palmas de Veraguas, y en el corregimiento de Camarón Arriba en Besigo.

Ante tal situación, la CNEI decidió anular en su totalidad las elecciones en los corregimientos Cacao, Villa Rosario, Camarón Arriba; de igual manera anular las elecciones de convencionales en los corregimientos de Chilibre, Caimitillo, 24 de diciembre y San Martín en las Palmas de Veraguas.