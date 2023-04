Roux: garantizar espacio de las mujeres en la política es clave

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, destacó el rol de las mujeres líderes en la vida democrática de los países de la región y en momentos en que el mundo enfrenta desafíos significativos.

Roux afirmó que garantizará la participación de las mujeres es clave para lograr los cambios en nuestras naciones y la forma de hacer políticas.

Con este mensaje, Roux inauguró la reunión de la Red de Mujeres de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos (UPLA) y dio la bienvenida a las participantes de la región que por dos días se congregarán en la capital panameña para abordar diversos temas e intercambiar experiencias sobre los aportes o trabajos políticos desarrollados en cada uno de sus países.

“Este evento reafirma nuestro compromiso con el rol que debe jugar y juega la mujer en nuestro país, desde el punto de vista político y en todos los ámbitos; porque no solo se trata de la parte electoral, sino de garantizar los espacios que requieren nuestras mujeres, con capacitación, para que cuando lleguemos al gobierno, puedan jugar un rol importante y ocupar posiciones de toma de decisiones. Esa es la manera en que de verdad vamos a cambiar el rumbo del país o de nuestros países y la manera de hacer política. La mujer es ficha clave en la meta u objetivo que tenemos de mejorar los sistemas políticos de nuestra región y para impulsar su desarrollo”, sostuvo el presidente de CD.

Destacó la importancia que tienen las líderes, por la capacidad de inspirar a otras mujeres para seguir trabajando en pro de un desarrollo social con mayores oportunidades, e hizo un llamado a todos los sectores para que se fortalezcan la lucha por la igualdad de género y el combate de la discriminación hacia las mujeres, en todas sus formas.

“Soy consciente del rol de las mujeres y de los aportes que brindan y pueden brindar para garantizar la democracia. En el momento en que se encuentran las democracias en el mundo, sabemos que estamos enfrentando desafíos significativos, por eso es más importante que nunca que nosotros, como sociedad, como países, trabajemos en el fortalecimiento de las instituciones, en la libertad, incluyendo de prensa, la igualdad; hombres y mujeres debemos trabajar siempre por la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho”, reafirmó Roux.

Por su parte, la diputada y secretaria de la Secretaría Sectorial de la Mujer de CD, Ana Giselle Rosas, como anfitriona del evento en Panamá, destacó la participación de las líderes de la región, entre ellas, diputadas, alcaldesas, concejales de países vecinos, quienes intercambiarán experiencias, así como los avances en materia de desarrollo de políticas públicas a través del liderazgo político femenino.

Si bien ha habido avances en materia de participación de las mujeres, Rosas planteó que hay que seguir trabajando para garantizar una mayor equidad y paridad. Dijo que hace falta valentía, oportunidad y capacitación, los cuales, señaló, ha promovido desde la Secretaría de la Mujer, y el citado encuentro de la UPLA contribuye en la dirección de empoderar a las mujeres y destacar los aportes que realizan en la región.

“La forma de asegurar la paridad de las mujeres en la política es estando aquí, trabajando, educándonos, capacitándonos, intercambiando y siendo valientes”, dijo la diputada Rosas, quien mencionó que, en el marco de la reunión, Panamá espera compartir, entre otras cosas, el avance del Proyecto de Vida que impulsan las mujeres de CD, en el sector de Santa Ana, para rescatar a los jóvenes de las garras de la delincuencia y brindarles oportunidades. La participación de la Alcaldesa de Penonomé, Paula María González, para compartir cómo incide las mujeres en el desarrollo de políticas públicas positivas, también está en la agenda.

En tanto, la directora de la Red de Mujeres de la UPLA, Martha Evelyn Batres resaltó el compromiso que tienen las mujeres de la región de innovar, aprender y mejorar constantemente en medio de una sociedad tan evolutiva para acelerar el ritmo de una verdadera equidad. En ese sentido, destacó la importancia del encuentro, donde se abordarán, entre otros temas, las políticas públicas, inteligencia artificial, intercambio de trabajo y buenas prácticas.

“Hoy la evidencia es clara, los países con mayor igualdad de género, presentan un mayor crecimiento y a eso debemos apostar siempre, confiados en que no hay una democracia, no hay una verdadera sociedad democrática, si las mujeres no estamos involucradas. Sigamos aportando en lo que nos corresponde. Más mujeres, mejor política”, remarcó.

“Las Posibilidades de aplicar inteligencia artificial para mejorar las políticas públicas y promover el bienestar humano”; “Prevención de la delincuencia juvenil en zonas de riesgo social: Proyecto Vida, Santa Ana; “Desafíos de Seguridad Sanitaria en el Municipio de Penonomé”; “Comunicación efectiva en el poder”; “Políticas públicas medioambientales: desafíos en Latinoamérica” y “Presupuesto y las políticas públicas de promoción al desarrollo económico de las mujeres”, son algunos de los temas que se abordarán, como parte de la agenda de la reunión de la Red de Mujeres de la UPLA, que concluye este jueves, 27 de abril.