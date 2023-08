Realizando Metas y Alianza pactan acuerdo político rumbo al 5 de mayo de 2024

Los partidos políticos Realizando Metas (RM), liderado por el candidato presidencial de esta agrupación política, Ricardo Martinelli, y el Partido Alianza, presidido por el ex diputado José Muñoz formalizaron ayer un pacto político para ir juntos a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Las Juntas Directivas y demás órganos de decisión de ambos partidos aprobaron unirse como fórmula política, a través de un proceso de votación secreta, tal como se establece el artículo 124 del Código Electoral.

En horas de la tarde, en un acto realizado en el corregimiento de Tocumen, en su discurso, tras la firma del pacto con el Partido Alianza, Martinelli manifestó que a "muchos nos llaman locos, pero ¿ustedes saben qué no es loco, ni descabellado?... las obras que dejamos para nuestro pueblo".

"Mientras otros prometen en campaña, nosotros cumplimos. Esa es la diferencia entre ellos y nuestra alianza, que sabemos cómo hacer las cosas y sabemos hacerlas bien. Y lo vamos a volver hacer para salvar a Panamá", precisó.

El ex mandatario dijo no ser un hombre libre de pecado. "Dios no me hizo perfecto, pero tampoco soy una mala persona. Toda mi vida he tratado de hacer el bien y eso fue lo que me impulsó a ser presidente. Me impulsó a hacer el Metro de Panamá y muchas obras más".

Martinelli: “Estoy corriendo junto a Marta” ¿Será la vice?

Continuó diciendo: "Así que estoy corriendo junto a Marta , por mi nieta. Yo no quiero morir, y que mi nieta piense eso de mí (que es una mala persona). Quiero volver a ser presidente para hacer las cosas mejor, mucho mejor, sin manzanillos y trabajar con gente que quiera cambiar el rumbo de este país. Quiero dejarle a mi nieta un apellido y un país del cual ella se sienta orgullosa", precisó.

Sostuvo que quiere un país todos los panameños puedan vivir seguros, con una buena educación, salud y con una economía con mucho chenchén, donde nos vaya bien a todos.

Volvió a cuestionar el sistema judicial y aseguró que la ley debe aplicar por igual para todos. Tanto la ley administrativa como la judicial. Porque sin seguridad jurídica, no va a haber inversión.

"Si la gente no tiene confianza en el sistema y no se siente segura, no van a invertir en Panamá. Todo comienza por la seguridad que tú le das a un inversionista de que su inversión va a estar segura", señaló.

José Muñoz. "Con Martinelli habrá oportunidades de crecer"

En tanto, el presidente del partido Alianza, José Muñoz resaltó la gestión presidencial de Martinelli (2009- 2014) y dijo que desde la Asamblea Nacional, de la cual fue presidente y el Ejecutivo, liderado en ese momento por Martinelli, trabajaron conjuntamente para que las obras, que por sí solas hablan, se pudieran realizar.

“Con Martinelli mi país y mi circuito van a poder tener nuevamente las oportunidades de crecer”, precisó Muñoz.