Martín Torrijos: 'Lo que tenemos que construir es más que un movimiento de partido político'

El candidato presidencial del Partido Popular (¨PP), Martín Torrijos Espino, aseguró que, a diferencia de otros aspirantes presidenciales, él y su equipo no solo saben cómo hacer frente a los múltiples y graves problemas del país, sino que lo hacen, lo que asegura, fue demostrado en su Gobierno entre el 2004 y 2009.

“´Nosotros no solo sabemos lo que hay que hacer, sino que hacemos. Ahí les dejo un ejemplo con la Caja de Seguro Social, que nos tocó con mucho arreglarlo en 2005 (….) y hoy de nuevo tenemos un problema serio con las finanzas de la CSS y nos va a tocar nuevamente atender”, manifestó el ex mandatario durante un desayuno-conversatorio, con pobladores, jóvenes, profesionales y productores agropecuarios en la provincia de Herrera.

Expresó que en su recorrido por todo el país ha recogido el sentimiento de frustración de muchos panameños, porque el país ha crecido de forma muy desigual, y la realidad es que “hay pocos que tiene mucho, y muchos que tienen poco”, lo cual les roba la esperanza.

"No hay manera de que el país pueda prosperar si no son atendidos los problemas de salud, de la educación, del agro, o la crisis del agua a causa del Cambio Climático", precisó.

Esto último, recalcó, es una crisis de la que todos sabían. Sin embargo, dijo, el problema radica en tener gobernantes que no les importa la suerte de los panameños.

Insistió en que su compromiso es construir ese Panamá Posible en el que funcionen el sistema público de salud y la educación, con una transformación real para que haya atención de calidad para los que buscan servicios de salud, y para que los estudiantes, los jóvenes humildes, tengan la oportunidad de seguir prosperando una vez se gradúen.

“Lo que tenemos que construir es más que un movimiento de partido político: es cómo sumamos a la sociedad en un proyecto común que nos permita prosperar, vivir con dignidad y no vivir de dádivas del Gobierno. No tengo duda de que con la voluntad y apoyo que me han expresado; y su compromiso por nuestro Panamá, vamos a llegar, Dios primero, a cambiar el rumbo del país a partir de mayo del próximo año”, concluyó el ex presidente Torrijos Espino.