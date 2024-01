9 de enero: un hito en la formación de la conciencia nacional

La lucha de Panamá por su soberanía ha sido fundamental a lo largo de la historia patria. El diario “Panamá América” del 19 de noviembre de 1958 indicaba: “Durante el año de 1958 los empleados panameños que trabajan en la Zona del Canal recibieron un sueldo promedio de 149 balboas por mes, mientras que los empleados norteamericanos ganaron un sueldo promedio de 640 balboas por mes, según revelan los informes llevados ayer a la Asamblea Nacional por el subcontralor General de la República... ”El 3 de noviembre se da la Operación Soberanía, la cual consistía en entrar a la Zona del Canal con banderas panameñas; el 2 de mayo y el 28 de noviembre de 1959 se llevaron a cabo enfrentamientos entre los obreros, estudiantes y el pueblo en general exponiendo sus vidas y llenos de fervor ciudadano trataban de cumplir con el deber de afirmar la soberanía de la República de Panamá en la llamada Zona del Canal.

Estos hechos fueron antecedentes a la gesta del 9 de enero de 1964. Al conmemorarse 60 años del hecho histórico que ha sido un hito para la formación de la conciencia nacional, debemos retomar la bandera de lucha por la dignidad nacional, la autodeterminación de nuestro pueblo y la defensa de nuestros recursos naturales. El ejemplo de los mártires y el pueblo panameño en la lucha por la soberanía nacional, debe servir de norte en cada una de las acciones en las cuales esté estén en juego los intereses de la nación istmeña. Los mártires legaron a las presentes y futuras generaciones las consignas: “Bases No”, “Un Sólo Territorio, Una Sola Bandera” La panameña.

No podemos permitirnos como nación, retroceder y ceder en esta batalla por la soberanía nacional, que hoy es humillada por las intenciones de capitales extranjeros y nacionales, que en contubernio con políticos y autoridades de la clase política dominante, han pretendido vender a extranjeros parte de nuestro territorio nacional.

El pueblo panameño y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido claros y enfáticos, Panamá no quiere un enclave colonial para la extracción de sus recursos minerales, así como también rechazamos las intervenciones de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, por meterse en los asuntos internos de nuestro país.

Dentro de esta batalla que hoy estamos librando y que ha llevado a una unidad nacional en torno al rechazo del enclave colonial minero en nuestro territorio, exigimos al gobierno nacional que haga cumplir la Ley e inicie un proceso ordenado para el cese de operaciones y la expulsión del territorio nacional de la compañía First Quantum Minerals.

De igual forma, exigimos al Gobierno Nacional la defensa de los intereses de Panamá y la exigencia de parte de las autoridades nacionales para que la compañía extranjera resarza los daños causados al ambiente durante su operación en suelo patrio.

Al rendirle honor a los mártires de enero de 1964 y al cumplir los 60 años de aquella gesta heroica, panameñas y panameños unidos en distintas organizaciones se hicieron presentes desde muy tempranas horas en la Comunidad de San Benito, perteneciente al distrito Omar Torrijos provincia de Colón. Frente a la puerta de entrada a la mina, se llevó a cabo un mitin donde se hizo uso de la palabra y se reivindicó el legado de los mártires, razón por la cual se ha luchado en contra del enclave minero, y se hizo el compromiso de no permitir la instalación de enclaves mineros o de cualquier tipo en nuestro país. En la ciudad de Panamá, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, llevó a cabo un acto en el monumento a los mártires en la Avenida de los Mártires para rendir tributo a quienes ofrendaron sus vidas para que Panamá fuera soberana en todo su territorio nacional.

La crónica del periódico... escrita el día del sepelio de los 22 mártires de enero de 1964 en una parte dice:

“El acto de hoy no es despedida, sino homenaje. Lo de ellos no es entierro, sino siembra, porque nuestros héroes no son muertos, sino semillas que, abonadas con su propia sangre y al calor cariñoso de su tierra que los protegerá como una madre, crecerán y fructificarán en miles, en millones de panameños, que en el porvenir querrán todos, y siempre, ver flamear la bandera de Panamá en el territorio panameño de la Zona del Canal”.