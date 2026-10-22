El 23 de octubre que Panamá nunca olvidará

En la vida existe una realidad que todos conocemos: sabemos cuándo llegamos al mundo, pero no cuándo nos iremos. Cada día, miles de panameños salen de sus hogares en busca de su sustento o para cumplir con sus responsabilidades laborales, educativas, familiares y sociales, con la esperanza de construir un mejor futuro. Aquel 23 de octubre de 2006 no fue la excepción. Lo que comenzó como una jornada cotidiana terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas de la historia del transporte público panameño.

A 20 años de aquel suceso, Panamá siempre recuerda a cada una de las víctimas de un episodio que dejó una huella imborrable en la memoria nacional. El incendio del autobús 8B-06, conocido como la Tragedia de La Cresta, cobró la vida de 18 personas y dejó heridas a otras 25. Por eso, recordar lo ocurrido no debe ser un simple ejercicio de memoria, sino una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida y la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes utilizan el transporte público.

En este día de introspección nacional, la Tragedia de La Cresta no puede analizarse solo desde el dolor que provocó... también obliga a examinar las condiciones que expusieron a los pasajeros a un peligro mortal. Los reportes periodísticos sobre el caso señalaron problemas relacionados con la seguridad del autobús; sus mecanismos de evacuación y su mantenimiento. Además, las investigaciones y los cuestionamientos que surgieron del incendio alimentaron las exigencias de explicaciones y responsabilidades.

Aunque establecer responsabilidades concretas requiere atender a los resultados documentados de las investigaciones, lo ocurrido dejó una pregunta que todavía merece atención: ¿qué sucede cuando las medidas de prevención no son suficientes para proteger la vida de los pasajeros? A mi juicio, ninguna persona debería abordar un transporte público con la incertidumbre de si podrá salir de él ante una emergencia. La seguridad no puede depender de la suerte ni de la esperanza de que nada salga mal; debe ser una condición indispensable del servicio.

A partir de este infortunio, es necesario que la memoria colectiva, continúe impulsando la conversación sobre la seguridad vial y las condiciones del transporte colectivo en Panamá. Con el paso de los años, el país ha experimentado cambios en sus sistemas de transporte; sin embargo, las mejoras deben evaluarse por su capacidad para proteger a los usuarios y no por la modernidad de los vehículos.

Asimismo, los testimonios de sobrevivientes y familiares pueden ayudar a que las nuevas generaciones comprendan las consecuencias humanas de una tragedia que marcó al país. Si este recuerdo se acompaña de educación, fiscalización y medidas preventivas, podría contribuir a fortalecer una cultura de seguridad. De esta manera, el aniversario no sería una fecha para recordar el pasado, sino también una ocasión para revisar qué se ha aprendido y qué aspectos todavía requieren atención.

Con base en la idea anterior, existe algo importante que no podemos pasar por alto: ninguna conmemoración tendrá sentido pleno si la prevención queda relegada después de los discursos y los homenajes. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes merecen respeto, respuesta y atención a las consecuencias que dejó aquel incendio. Las autoridades competentes deben mantener la vigilancia sobre las condiciones de los vehículos de transporte público; verificar el cumplimiento de las normas y exigir que existan medidas adecuadas día a día, que funcionen para responder ante una emergencia.

Del mismo modo, las empresas a cargo y los operadores deben cumplir con sus responsabilidades de mantenimiento y seguridad. No se trata de señalar culpables sin fundamento, sino de exigir transparencia, cumplimiento de la ley y acciones concretas que reduzcan los riesgos. Esperar a que ocurra otra tragedia, para revisar las medidas de seguridad, sería ignorar una de las lecciones más dolorosas que dejó la Tragedia de La Cresta.

Aquel 23 de octubre de 2006, representa mucho más que el recuerdo de un autobús incendiado: ¡simboliza el dolor de 18 familias! Cada una de esas personas tenía una historia, una familia y planes que quedaron interrumpidos. Panamá no puede cambiar lo que ocurrió aquel día, pero sí puede decidir qué hacer con las lecciones que dejó. Ninguna familia debería tener que vivir una tragedia para que la seguridad se convierta en prioridad, y ninguna vida debería perderse para recordarnos que prevenir también es una forma de proteger la dignidad humana.