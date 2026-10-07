El referéndum como mecanismo de legitimidad democrática

“Una democracia no se fortalece únicamente cuando el pueblo decide; se fortalece cuando el pueblo decide informado, dentro del Estado de Derecho y con plena conciencia de las consecuencias de su decisión.”

Las democracias modernas enfrentan el desafío de equilibrar la representación política con la participación directa de la ciudadanía. Aunque las instituciones representativas suelen asumir las decisiones más trascendentales, existen circunstancias excepcionales que requieren una legitimidad social más amplia. En esos casos, el referéndum puede ser un instrumento valioso, siempre que complemente y no sustituya la Constitución, las instituciones ni el debate informado.

En Panamá, la discusión sobre el futuro de Cobre Panamá ha reabierto la posibilidad de consultar directamente a la ciudadanía. Para algunos, representa la oportunidad de que el pueblo tenga la última palabra sobre una decisión con profundas implicaciones económicas y sociales. Para otros, existe el riesgo de reducir un asunto complejo a consignas, emociones o desinformación. Ambas preocupaciones son legítimas.

El verdadero debate no debería centrarse únicamente en si debe celebrarse o no un referéndum. La pregunta más relevante es: ¿qué condiciones deben existir para que un referéndum fortalezca la democracia en lugar de debilitarla?

Responder esa pregunta exige partir de un principio fundamental: la soberanía popular es la base de toda democracia constitucional, pero se ejerce dentro del Estado de Derecho. Ninguna mayoría puede legitimar decisiones incompatibles con la Constitución. Esa es la diferencia esencial entre una democracia constitucional y una democracia puramente plebiscitaria.

Este principio adquiere especial importancia en Panamá. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 reafirmó la supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico nacional. Por ello, cualquier discusión futura sobre el aprovechamiento de los recursos minerales debe respetar ese marco. Un eventual referéndum no podría sustituir el control constitucional, sino aportar legitimidad política y social a una propuesta compatible con la Constitución.

La democracia representativa y la democracia directa son mecanismos complementarios que fortalecen la legitimidad de las decisiones nacionales. No obstante, el valor del referéndum exige reconocer sus riesgos, especialmente cuando la información técnica es desplazada por la polarización o la desinformación. Por ello, su legitimidad no depende únicamente de la votación, sino también de un debate público de calidad, igualdad de condiciones entre las distintas posiciones y acceso ciudadano a información confiable sobre los beneficios, riesgos y consecuencias de cada decisión.

En otras palabras, la legitimidad democrática no nace exclusivamente del voto. Nace del conocimiento con el que ese voto es emitido.

Esta reflexión es especialmente relevante para Panamá, donde el debate sobre Cobre Panamá continúa marcado por los acontecimientos de 2023. Aquella experiencia reflejó preocupaciones legítimas sobre transparencia, institucionalidad y protección ambiental. Sin embargo, una democracia responsable también debe preguntarse si hoy existen mejores herramientas para evaluar nuevas alternativas con mayor serenidad.

Las democracias evolucionan porque ciudadanos e instituciones aprenden de sus experiencias y mantienen abierta la deliberación frente a nuevos desafíos. En ese contexto, un eventual referéndum podría convertirse en una oportunidad para demostrar la madurez democrática de Panamá, siempre que se desarrolle bajo condiciones que garanticen transparencia, supervisión independiente, acceso equitativo a la información, participación de la academia y la sociedad civil, y reglas claras que otorguen legitimidad tanto al proceso como a su resultado.

Las decisiones que afectan a varias generaciones requieren más que respaldo jurídico. Necesitan estabilidad política y aceptación social. Cuando una decisión surge de un proceso transparente y ampliamente legitimado, disminuye el riesgo de convertirse nuevamente en una fuente de confrontación nacional. Un referéndum no eliminará las diferencias de opinión. La democracia no busca unanimidad, sino mecanismos legítimos para administrar esas diferencias dentro del marco constitucional y transformar el conflicto en deliberación.

La ciudadanía demanda participar, comprender y fiscalizar las decisiones que definirán el futuro del país. Sin embargo, esa participación también implica responsabilidad: informarse, contrastar argumentos y comprender que toda decisión pública supone beneficios, costos y consecuencias.En el caso de Cobre Panamá, el debate trasciende un proyecto de inversión. Pondrá a prueba la capacidad del país para combinar Estado de Derecho, participación ciudadana, desarrollo sostenible y visión estratégica.

Tal vez, entonces, la verdadera discusión no consista en determinar si el pueblo debe decidir. En una democracia, el pueblo siempre decide. La cuestión trascendental es si seremos capaces de crear las condiciones para que esa decisión nazca del conocimiento antes que de la polarización, de la evidencia antes que del temor y de la responsabilidad antes que de la inmediatez.

Si Panamá logra construir ese proceso, cualquiera que sea el resultado, habrá fortalecido la confianza en sus instituciones y demostrado que la democracia no consiste únicamente en contar votos, sino en garantizar decisiones libres, informadas y responsables.