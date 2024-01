Entre la docencia y la investigación

La educación encierra un cúmulo de saberes pedagógicos que conlleva al ser humano a prepararse cada día más en un mundo de constantes cambios. Actualmente, la investigación en la educación se hace doblemente prioritario por los grandes avances que ha tenido la tecnología que está al alcance de la mayoría, pero que no ha llegado eficientemente a todos los sectores más apartados de la población en general.

Dedicar el tiempo a la docencia no solamente conlleva trabajo en la escuela, sino que exige el tiempo también fuera de ella, atender a los estudiantes con paciencia, tomando en cuenta que cada ser humano es diferente, y que en conjunto forman un mundo diverso de aprendizajes. La educación es algo infinito porque la información que se puede obtener sobre diversos temas es extensa, ya que cada vez que estudiamos nos damos cuenta de que nos falta mucho por aprender o que sabemos menos.

No obstante, en la práctica de la docencia debemos preparar al ser humano para que esté al servicio del país y que pueda indagar, ser analítico ante diversas situaciones, preparar al profesional que requerirá el país y que pueda tomar sus propias decisiones. En ese sentido, el famoso pedagogo Paulo Freire afirmaba lo siguiente: “La educación no cambia el mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. La educación son conceptos y dependerá de los pedagogos que implementaran esas teorías para que puedan impactar positivamente en las personas. De ahí vemos la calidad de personas que son frutos de ese proceso llamado educación.

En ese sentido, en el campo de la educación, la investigación es un aspecto fundamental que no se puede obviar. En cualquier campo de estudio, las investigaciones se realizan para ampliar conocimiento o información sobre determinados temas. Entre los mismos temas, se pueden aprender sobre diferentes saberes, tales como ciencias sociales, ciencias naturales, historia, filosofía, la paleontología, geografía, etc. Lo importante es investigar sobre temas de interés de uno, porque si la investigación se realiza sobre los temas que más llaman la atención de la persona, el aprendizaje será mayor y se puede complementar a lo que ya uno conoce.

En mi caso, yo he combinado mi trabajo docente con la investigación para rescatar los hechos históricos de personajes indígenas que jugaron un papel preponderante en la historia general del país. Producto de estas investigaciones he publicado libros de carácter histórico y que este año 2024 realizaré diligencias para publicar la segunda edición de cada uno de ellos para ampliar más información sobre esos temas.

De igual forma, he publicado varios artículos en la Revista Cultural Lotería sobre temas históricos, pero también poemas con contenidos históricos. En los diferentes medios de comunicación escrita también he publicado artículos en la sección de Opinión. Actualmente, gracias al diario la Estrella de Panamá publico mis aportes, y con el presente artículo “Entre la docencia y la investigación” he completado 100 escritos.

La experiencia de ser docente e investigador me han llevado a profundizar más mis conocimientos sobre diversos temas. Por ejemplo, uno de los temas en que he profundizado mis investigaciones ha sido sobre la Revolución Kuna, sus causas y motivos. Actualmente, el pueblo kuna se prepara para conmemorar el próximo año, 2025, el centenario de este hecho histórico ocurrido el 21 de febrero de 1925 y que se extendió hasta el 4 de marzo del mismo año, cuando se firmó el Tratado de Paz entre las autoridades comarcales y nacionales, pero que también involucró al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. He enfatizado en mis escritos que la misma fue producto de varios años de hostigamiento y ataques de los primeros Gobiernos. En aquellos tiempos surgieron personajes que tomaron parte importante en su ejecución. De igual forma, existe material suficiente sobre este tema en las diferentes bibliotecas del país. En consecuencia, actualmente mis diligencias van por un buen camino para publicar la segunda edición, corregida y aumentada, sobre el personaje Inabaginya titulado “Sagla Dummad Inabaginya, su liderazgo y legado”. De igual manera, mis diligencias van encaminadas a reunir los primeros 100 artículos en un libro. No obstante, publicar libros en nuestro país no es una tarea fácil, menos para aquellos investigadores nuevos que pretenden darse a conocer en el ambiente literario. La cultura literaria no es tomada muy en cuenta por nuestros gobernantes.

De esta forma, combino mi tiempo entre la docencia y la investigación. La docencia exige su tiempo dentro y fuera de las infraestructuras educativas. El docente debe ser un permanente investigador y lector, estar al tanto de nuevas innovaciones. Esta actitud es muy importante porque la tecnología está al alcance de la mayoría, y las informaciones se actualizan en todo momento. De eso radica la importancia no solamente de ser un transmisor de conocimientos, sino que los mismos estén actualizados. En la medida en que el docente esté mejor preparado, adquiriendo nuevos conocimientos, los estudiantes estarán mejor preparados y de acuerdo con los nuevos estándares que exigen los tiempos actuales.

Estos dos aspectos, la docencia y la investigación, deben estar ligados estrechamente. Actualmente, uno de los perfiles de los estudiantes debe ser un investigador y, para ello, los docentes deben convertirse en motivadores de sus estudiantes hacia esa dirección.