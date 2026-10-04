Sparrow: la voz que unió el Caribe

Nuestro país es conocido por su innegable condición de lugar de tránsito desde hace varios siglos y, entre otros aspectos, las expresiones culturales dejan huellas expansivas y significativas desde las intersecciones en donde se cruzan, reforzando la cultura compartida y permeando clara o sutilmente en el resto de la comunidad. Somos un país caribeño, influenciado fuertemente por la cultura caribeña.

La semana pasada a la edad de 91 años, falleció The Mighty Sparrow, cuyo nombre legal era Slinger Francisco. Este cantante de calipso marcó decididamente en el imaginario y el desarrollo humanístico, cultural, social y político de toda la comunidad de los países del caribe y alrededor del mundo. Nacido en Granada y criado en Trinidad y Tobago, The Mighty Sparrow (nombre del Gorrión en inglés), se convirtió en el ‘Rey del Calipso’, una distinción reconocida por estudiosos o simplemente admiradores de ese género musical.

Ganó su primer premio importante en el año de 1956. Es muy difícil que un artista mantenga su presencia en el escenario artístico-cultural con cierta consistencia. Sparrow logró eso por casi 7 décadas. El espacio ganado, no solo se amplió más allá del caribe, también se extendió por Europa por intermedio de la diáspora caribeña, particularmente en el Reino Unido, Nueva York y en varios países del África, abordando temas sobre la esclavitud, las desventajas sociales, la monarquía, la delincuencia, el sexo, la educación, la religión, la política en varios países (incluyendo los Estados Unidos), etc. Mucho en broma, pero también muy en serio.

En el portal caribbeannationalweekly.com/, Phillip J. Pierre, presidente de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y primer ministro de Santa Lucía, dijo que The Mighty Sparrow le dio al Caribe “una voz inequívocamente nuestra” (...) y que “... utilizó el calipso para plasmar las luchas y los triunfos de la región, al tiempo que desafiaba a la sociedad, celebraba la cultura caribeña y reflejaba las experiencias de generaciones de habitantes de las Indias Occidentales”. La nota en el portal añade que: “Pierre destacó que la capacidad de Sparrow para hacer reír al público, invitarlo a la reflexión y confrontarlo con verdades incómodas figuraba entre sus mayores dones”.

Por otro lado, Mia Mottley, primera ministra de Barbados señaló que Sparrow “... utilizó su música para documentar la historia de la región (..) Al escuchar sus grabaciones, se oye nuestra historia. El calipso dio voz al habitante común de las Indias Occidentales. Sparrow la llevó al mundo con un genio incomparable”.

También hay un comentario de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien dijo que “... el legado de Sparrow permanecería como parte de la identidad cultural del país (...) fue un verdadero patriota y un venerado embajador de la cultura de Trinidad y Tobago”.

Desde Londres, el diario internacional The Guardian puntualizó que: “La clave del éxito a largo plazo de Sparrow, además de su voz versátil y melosa, era su rara capacidad para interpretar canciones irresistibles como melodías de baile para divertirse, pero que también funcionaba en otros niveles, abordando puntos políticos y sociales con una sutileza que a menudo las elevaba a obras de arte”.

The Mighty Sparrow estuvo en Panamá. En la década de 1960, se presentó en el famoso Show de Blanquita Amaro y en varios centros nocturnos de la capital. Para esa época y las siguientes dos décadas, era común escuchar las citas de las canciones de Sparrow en el desenvolvimiento y la construcción cotidiana de la presencia afroantillana en la reestructuración de la cultura panameña, particularmente en la voz y la experiencia de los adultos afroantillanos.

Mayormente concentrados en Río Abajo, Parque Lefevre, El Chorrillo, El Marañón, San Miguel, Pueblo Nuevo, ciudad de Colón y en las comunidades negras de la zona canalera, las citas contribuían a ese ejercicio por entrelazar a los miembros más jóvenes de la familia y el barrio con el caribe. Eran referentes, no solo para reír y divertirnos, sino también para educar y para entender la dinámica cultural y social del mismo barrio, del país, del Caribe y del resto del mundo.

El profesor Gerardo Maloney en su escrito titulado “La Ruta del Calipso”, señala que: “Más allá de su función de recreación, entretenimiento y diversión, de su dimensión comercial, como espectáculo, o como producto de la industria de la música, el calipso es cultura viva, cuyo contenido, lenguaje y sentido rítmico, está condicionado por el contexto social y cultural adonde se produce, y que permite que los sectores sociales del país, se identifiquen con él, la sostengan, la promuevan, la consumen y la glorifiquen”.

En las transformaciones de la música popular panameña, está la influencia no solo de la música caribeña, sino también del mismísimo Mighty Sparrow. Quizás muchos no logren descifrarlo, pero allí está, ha sido influencia y ha formado parte importante de lo que hoy se escucha. Esa voz ha quedado entre nosotros.