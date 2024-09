Hace 43 años: Se constituyó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cetfdcm).

En inglés, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (Cedaw). Este es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Descrito como una declaración internacional de derechos para las mujeres, fue instituido el 3 de septiembre de 1981 y ha sido ratificado por 189 Estados. Es considerado como el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. En todo el mundo, más de cincuenta países que han ratificado la Convención lo han hecho sujetos a ciertas declaraciones, reservas y objeciones, incluidos 38 países que rechazaron el artículo 29 de aplicación, que aborda los medios de solución de controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. La declaración de Australia señaló las limitaciones al poder del gobierno central como resultado de su sistema constitucional federal. Estados Unidos y Palaos han firmado, pero no ratificado el tratado. La Santa Sede, Irán, Somalia, Sudán y Tonga no son signatarios. El cumplimiento y aplicación de la Convención por parte de los países adheridos está supervisado por el Comité para la eliminación de la discriminación en contra de la mujer. En 1999 se firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, protocolo que establece los mecanismos de denuncia e investigación de la Cedaw y se otorga la competencia a este Comité para conocer denuncias de individuos o investigar “violaciones graves o sistemáticas” de la Convención. Desde febrero de 2023, el Comité de la Cedaw está presidido por la española Ana Peláez Narváez.