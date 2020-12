Varios grupos políticos, camuflados en organizaciones estudiantiles o de la sociedad civil, utilizan el caos como estrategia para el ascenso al poder. En España “Los Indignados” ya no marchan desde que sus líderes quedaron cogobernando en Podemos con el PSOE, uno de los partidos tradicionales que cuestionaban. Se venden como grupos que luchan por el bien de la sociedad, pero la realidad es que sus destrozos en las calles o sus manifestaciones contra los Gobiernos no son más que actuaciones, porque su fin es político y buscan, a través del caos, llegar al poder. ¿Qué tanto ha logrado Podemos para “Los Indignados” de España? ¿Ha mejorado España desde que Podemos está en el poder? La realidad es que no. Sigue todo igual o peor. En nuestras sociedades sí hay protestas legítimas y muchas de ellas son espontáneas, cuyas reclamaciones hay que atender con celeridad. Pero esas que se convocan, se coordinan y trazan un plan de acción, no son más que protestas con fines políticos que, a través del engaño, buscan que la sociedad las apoye para ellos acceder a través de la violencia a sus espacios políticos o al poder. En Panamá, se están poniendo de moda las protestas de este tipo. Todos tienen derecho a manifestarse, pero usar este artilugio como estrategia política es tan vil e indolente como el abandono gubernamental de los proyectos sociales. Eso tampoco justifica la represión policial de la manera como se está produciendo últimamente, porque en lugar de apaciguar, lo que hace es enardecer más los ánimos y así perderemos todos. ¡Así de simple!