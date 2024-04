Resulta interesante que en 1989, muchos civilistas se fajaban por la defensa de la democracia. Arriesgaban su vida por ese preciado estatus político y que los panameños nos destetáramos de la bota militar. Sin embargo, 35 años después, muchos de esos civilistas han dado un giro de timón impensable, solo por el poder. No importa si esto atenta contra la democracia, porque lo que importa es tener el poder. Presionan para provocar un estallido y ahora hasta intentan descarrilar el proceso electoral solo porque sus aspiraciones no se cumplen. El pueblo, empero, va a ir a votar y decidirá quién quiere que le gobierne. Después del domingo 5 de mayo, no hay forma ni que la Corte Suprema de Justicia, ni que el Tribunal Electoral puedan sobrepasar el poder del soberano. Estamos viendo el peor escenario donde unos panameños no piensan por el país, sino que su único propósito es tener el poder, poder que se les escapa, que se les resbala, que se les va... Y es justo y necesario un cambio de rumbo, porque la corrupción no es solo del grupo arrinconado como corruptos, sino de una pléyade de “magnates” sin escrúpulos que lucharon contra la dictadura, pero eran lobos disfrazados de ovejas que querían fuera a Noriega para tomar ellos el control. Necesitamos un verdadero cambio, porque Panamá debe sobresalir y brillar empezando con una verdadera democracia. ¡Así de simple!