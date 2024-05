La crisis del Darién es seria y se ha convertido en un gran drama humano. El asunto está por dar un giro de 180 grados con el anuncio del nuevo presidente José Raúl Mulino y su ministro de Seguridad, Frank Ábrego, de que la frontera con Colombia hay que cerrarla. Es decir, es un cambio de enfoque en la forma de atender el problema por parte de Panamá. Hasta hoy, Panamá ha permitido el ingreso de los migrantes. Los recibe en Darién, les da albergue, les facilita luego su transporte por tierra hasta otros albergues en Chiriquí, al otro extremo y luego le permite seguir su recorrido hacia Costa Rica. Pero en el camino, muchos de esos migrantes se están quedando en Panamá y a muchos de ellos se les ve en los semáforos pidiendo dinero y otros hasta en el Metro. La posición del nuevo gobierno es cerrar la entrada por Darién, pero no cuando ya han cruzado la selva, sino en la misma frontera con Colombia, antes de cruzar a Panamá. Hasta ahora, Panamá ha invertido de su presupuesto, varias decenas de millones de dólares en la atención de los migrantes, pero el problema persiste y se agrava. Ahora se va a ensayar un nuevo enfoque, donde no se les permitirá entrar a los migrantes ilegales y quien logre cruzar, ya se anunció que se le deportará. El mensaje es también para todos esos ciudadanos en cualquier país de que no van a tener paso expedito y busca disuadirlos desde antes de salir de sus casas. Un nuevo gobierno, un nuevo enfoque con los migrantes. El tiempo dirá si resulta la medida. ¡Así de simple!