El último mes de la campaña política es como los últimos mil metros de una maratón. Y es que los que han reservado energía van a empezar a despegarse del pelotón y tres factores son fundamentales para terminar entres los primeros lugares: Popularidad, plata y organización-logística. Las figuras que logren tener estos tres factores o parte de ellos tienen una gran oportunidad. Pero así como avanza la campaña, también se volverá más fuerte y el desespero formará parte de la contienda. Es en esa vía que debemos cuidar que la campaña, ya de por sí accidentada, no termine descarrilándose. En México recientemente mataron a un candidato a alcalde, porque la intolerancia o los grupos enemigos de la democracia no les convenía aquel candidato. Pasó también en la reciente elección en Ecuador, donde el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio fue baleado en un atentado que cegó su vida. Esta campaña en Panamá ha sido una de las más críticas, porque se ha tendido a torcer desde la oficina lo que debe decidir el soberano. Pero ya estamos en la recta final y los contendientes harán todo sus esfuerzos por coronar su éxito. Debemos llevar esta fiesta en paz y mandar un mensaje al mundo de que preservamos nuestra democracia por encima de cualquier interés. Lo que está en juego en estas elecciones no es solo el poder, sino la estabilidad política de la que hemos gozado en las últimas tres décadas. Tenemos que ser tolerantes y que esta recta final sea de estrategias políticas dentro de lo razonable y no que llevemos a extremos acciones que luego nos lamentaremos. ¡Así de simple!