Hace unos días, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que América Latina y el Caribe vivirán su “peor temporada de dengue”, al acumular 3,5 millones de casos y más de 1.000 muertes este año. En Panamá, según información oficial, han muerto siete personas y se registran más de 3.200 casos, de ellos 16 de gravedad. En todo 2023, hubo 18 decesos y más de 16.500 infectados. Ante este panorama, tenemos que entender que nadie está a salvo de nuevos brotes. El mosquito que transmite el dengue, el Aedes aegypti, puede estar en cualquier ambiente, sea abierto o cerrado. El pésimo sistema de alcantarillados del país, la deficiencia del acceso al agua potable, la fragilidad de los servicios de salud son una mezcla perfecta para que se afiance la enfermedad. En algunos países, como Brasil y Argentina, existe una vacuna, pero Panamá ha dicho que “todavía no es recomendable” adquirirla para el país porque “pareciera que no tiene la eficiencia ni eficacia que se había promovido”. Es necesario actuar desde todos los frentes. Hay que impulsar estudios científicos sobre métodos preventivos novedosos. Es fundamental que los organismos responsables de garantizar la salud tomen control, junto con los gobiernos locales y la población. Es imperativo que quienes no contribuyen con la limpieza, paguen una multa considerable por su irresponsabilidad. Se necesitan más campañas de prevención. No ignoremos lo que el dengue puede causar.