Romper cadenas

“El hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado”, expresó Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social. Y la frase viene a pelo, porque es el ser humano el que decide si se ata a las cadenas o vive libre de ellas. Y esas cadenas no son otras que la presión social, la manipulación, el control, etc. Para los efectos nuestros, la sociedad fue conducida a que en estos días de Cuaresma no era dable comer carne, como una manera de purificarse para la Semana Santa. La presión sobre este “mandato” llevó a extremos de que en los pueblos decían incluso que si se “pecaba” por comer carne o subir a un árbol, esa persona se convertiría en esto o lo otro. Pero si eso ha ocurrido en lo religioso, otro tanto ha pasado en lo político. Y es aquí donde los panameños tenemos que recordar a Rousseau de que todos hemos nacido libres y tenemos que romper esas cadenas que nos someten. En primer lugar, debemos decidir con determinación qué persona queremos ser. Y el triunfo de una sociedad consiste en tener una inmensa mayoría de personas buenas que defienden la democracia, defienden los valores, defienden al ser humano, su libertad, su emprendimiento, su alegría o sus ideas. Panamá está llena de hombres y mujeres, todas personas buenas, pero que tienen que desatarse de las cadenas que las mantienen prisioneras. Conmemoremos esta Cuaresma con meditación y humildad y recordemos lo que ya nos dijo el Papa Francisco: “comer un pedazo de carne bien asada no te hace una mala persona, tampoco un pedazo de filete de pescado no te hará un santo”. ¡Así de simple!