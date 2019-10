La llorona del 12 de octubre de 2019

DE UN SOLO TIRO

Alguien me contó que un banco grande extranjero se tragó a un banquito panameño. Que la operación fue de tiburón a sardina y ni eructo hubo. ¡Santa cachimba!

CAMBIO DE CENTRO PENAL

Me enteré de que el Hermanito Travieso, que pasó su primera noche en Tinajitas, logró un cambio de penal. Ahora está en El Renacer y sus abogados han pedido medidas de protección. ¡Mi madre!

CAMBIA DE ABOGADO

También me dijeron que a Nedelka la cambiaron como abogada del Hermanito Travieso. Que ahora es un Vallarino el nuevo abogado. Que no se extrañen de que la familia del Hermanito Travieso cuente algunas cositas que sabe. ¡Más popcorn y CocaCola, por favor!

SUMBAPALO

Me mandan esto: Ahora le han caído a Corina, porque tiene como asesor a Liborio. La pregunta es que ¿si Liborio tampoco tiene derecho a trabajar, por qué lo sacaron de la Defensoría? ¡Clase de ñamería de argumentos!

PLEQUE, PLEQUE

Ya que hablamos de la Defensoría del Pueblo, por allí andan metiendo la tesis de que la Asamblea se extralimitó en sus funciones al destituir al defensor Castillero, porque es competencia de la sala Penal de la Tremenda Corte. Silva, el diputado por libre postulación, lo aclara fácil. Que cuando se trata de causa penal, es la Tremenda Corte; cuando es causa administrativa, como fue el caso, los diputados.

CANDIDATOS A DEFENSORES

Me enteré de que hay gente calentándole las orejas a Dídimo Escobar pa' que corra pa' defensor del Pueblo, ahora que sacaron por la relinga a Castillero. Dicen también que a la que están empujando pa' que empiece a hacer lobby ante los diputados es a la doctora Ingrid Persky. ¡Ataja!

VISITA SORPRESA

Me dicen que el Ministerio Público visitó el jueves la Junta Directiva de la Liga de Béisbol de Chiriquí. Que están investigando los cheques que emitió Pandeportes a favor de la Liga y que fueron gestionados por los exdiputados Samir Gozaine, Florentino Ábrego y Juan Serrano.

VISITA SORPRESA II

Según me cuenta, aparentemente no existen informes de cómo se gastaron dichos dineros en la pasada administración de la Liga Provincial y que parece que ya están nerviosos los HD y están pidiendo asilo pa' refugiarse en algún lugar. ¡Santa cachimba!

EN VIVO

El programa de José Miguel Guerra está que echa chispas en redes sociales. Ahora lo transmite "live" por tres cuentas simultáneas de Facebook, además está en Twitter, YouTube y Periscope y la ñapa, va al aire por la Gran Cadena Exitosa de lunes a viernes a las 4 pm.

HASTA LUEGO

La misa de cuerpo presente del "Junior" Fernández será el martes 15 de octubre, a las 10 de la mañana, en la Iglesia de Piedra de Río Abajo. La familia de La Estrella de Panamá, en la que también aportó como redactor deportivo, se une al dolor de sus familiares y amigos. Descansa en paz un grande del periodismo deportivo de nuestro país.

EL TERROR DEL DESEMPLEO

Alguien me manda este comentario: El Conep y el Gobierno con urgencia notoria, deben acordar los mecanismos para crear empleo. No esperen el caos para actuar. El nivel de desempleo se disparó según Mitradel y esas cifras no son relajo.

RÁPIDAS Y FURIOSAS

Que una forma de fomentar el empleo, por ejemplo, es que las empresas en Panamá no puedan utilizar call center extranjeros, que las estaciones de combustible por seguridad tienen que contratar despachadores, que el Estado debe crear un cuerpo de mantenimiento y reforestación de cuencas de ríos y quebradas rápidamente, así como contratar personal para mantenimiento de las instalaciones públicas y flota vehicular.