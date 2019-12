La llorona del 14 de diciembre de 2019

LO QUE SE BARAJA

Me dicen que los movimientos a lo interno de la Tremenda Corte están dándose a lo calladito, pero dejan huellas que permiten darle seguimiento. Me cuentan que María Eugenia podría encabezar una alternativa para presidir la Tremenda Corte. ¡Ajoooo!

LO QUE SE BARAJA II

Según las informaciones, los que se cuadran con María Eugenia son: Los dos nuevos magistrados que entran en enero (Pepito Vásquez y Maribel Cornejo) y la Russo. Que de la otra propuesta, que podría encabezar el magistrado Fábrega, están Ayú y Nanchi De León. Que los votos definitorios son Arrocha y Cedalise. ¡Chanfle!

ESCUCHAS

El tema de las escuchas telefónicas en la que Ayú quiere estar informado, fue al pleno de la Tremenda Corte y allí se vio cómo pinta lo que viene para la presidencia de ese órgano del Estado. La vaina de las escuchas quedó así: Los magistrados Abel Zamorano, Harry Díaz, María Eugenia López y Olmedo Arrocha votaron a favor de dejar sin efecto dicha orden. En cambio, Ayú Prado y Cecilio Cedalise votaron a favor de mantenerla. Luis Ramón Fábrega, Hernán De León y Ángela Ruso se abstuvieron.

LA ADVERTENCIA

Esto fue lo dijo Nito: “Quien intente jugar vivo con los recursos del Estado está liquidado”. “Los recursos del Estado son sagrados ... aquí no hay margen para el juega vivo”. Le mandan a decir que se dé una vuelta por la Autoridad de Aseo, porque parece que allí no piensan igual. ¡Ataja!

ENVAINADO

Me enteré que en la gira comunitaria de Nito en Colón, el que recibió su soberana envainada fue el jefe de Conades. Dice que con el tema de las generadoras de agua para el Senafront, que traían su paquete muerto, la vaina no le gustó a Nito. ¡Chanfle!

TIKI, TAKE

Parece que la noche del jueves en una fiesta de amigos en el nuevo muelle del Club Unión, casi se agarran a golpes Keke Movin y un hijo del ex rector Tutankabrón. Dicen los testigos que salían chispas de la escena. ¡Cara...mbola!

COMO UN MORTAL

Al que vieron fue a Beby Pacha. Estaba disfrazado de empresario en la escuela yeyé de Costa del Este. Como nadie lo saludó como en los viejos tiempos, agarró vuelo y se fue. Comentan algunos que mejor no acercarse a esos personajes. ¡Ataja!

NUEVO PRESIDENTE

El arquitecto Marcos Murillo, de amplia trayectoria en la SPIA, fue elegido presidente de este gremio centenario para el período 2020-2021. La defensa de la profesión está entre sus prioridades. ¡Felicidades al nuevo presidente!

NO HAY REINA Y SE ACABÓ

El patronato del Festival Nacional de la Mejorana, decidió ayer que no habrá reina este año. Todo se debe a que una candidata a reina impugnó a otra, aduciendo que ésta no vive en Panamá, sino en Canadá. La vaina se definiría ayer, pero el patronato decidió que como se desbordaron las pasiones, no habrá reina y se acabó la vaina. ¡Ataja!

QUEJA EN LA MIGRA

Muchos extranjeros que tienen años de vivir en Panamá, se quejan de La Migra, porque se niegan a renovar los carnet, aduciendo que hay falta de papel fotográfico. ¡Esto solo pasa en Macondo!

PREPARÁNDOSE

Dice que los mosqueteros del TE cuentan con 1.5 melones para contratar a una empresa que realizará la campaña publicitaria del referéndum sobre las reformas constitucionales. Que la contratación la hará de forma directa.