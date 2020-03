La llorona del 6 de marzo de 2020

FILA INDIA

Me dijeron que la programación no fue para esta semana por culminar, pero la otra van por el narigón varios ñames del círculo cero que comieron maná del culebrón brasileño. Que hasta analizan imponer impedimentos de salida del país, porque temen que salgan huyendo. ¡Cara...mbola!

FETIDEZ

Me dicen que por la ACP andan muy preocupados y cabr...dos con la empresa que maneja el vertedero de Colón, ya que demuestran mal manejo de los desechos y están contaminando las aguas del Canal, y que toma la gente. ¡Mi madre!

RIFLAZO

El que va con una metralleta a las reformas electorales es Toto, porque ayer mismo comentó que la propuesta de PAIS, el partido que la otra semana completa el número de firmas necesarias para estar legalmente constituido, es que se establezcan como delito la promesas electorales incumplidas. ¡A huir!

DESDE EL REGISTRO

Me mandan a decir desde el Registro que el director viaja a Chiriquí con su propio peculio. Que la vaina del pago de los bonos, dice que la ley establece que se dan si se llega a la meta, pero desde los Panamá Papers no han llegado. Que la meta de 2020 es de 45 melones, si la logran, hay bonos.

MAXIPISTA

Desde ENA me mandaron a decir que ellos no contratan empresas de seguridad para los corredores. Que los del aceite de oliva es Maxipista, la que administra los corredores, que contrata directamente, ya que eso es lo que ocurre en la empresa privada, a la empresa que más le convenga, y parece que eso fue lo que pasó.

CURIOSO

Alguien comentando que la campañita contra el vice se trata de “una historia que evidentemente es falsa. Lo acusan de no haber construido algo para lo que no estaba contratada la empresa con la que lo vinculan. Pero resulta que el contrato no estipula eso. Que solo tienen que investigar y llegarán a la verdad”. ¡Ajoooo!

CERRAR EL PARLACEN

Dice el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que cinco presidentes de Centroamérica están planteando cerrar el Parlacen o reformarlo. Que ese organismo, creado desde 1991, no funciona. Que si no se cierra, hay que bajar el número de diputados de 20 a 10 y, además, que obligue a la homologación de leyes. Que esa vaina como está, no sirve, salvo para refugio de políticos corruptos.

PRÉSTAMOS DE ESTUDIANTES

Me llegó esto: “El Ifarhu en sus contratos establece las fechas de pago o desembolsos trimestrales, siempre al inicio del trimestre. Pero no lo están cumpliendo. Al 5 de marzo no han desembolsado, afectando a cientos de estudiantes que están en el extranjero, y los padres y familiares deben ver cómo hacen para cubrir los gastos”.

PARA COLMO

Y mientras no reciben el desembolso acordado para enero, me dicen que en el Ifarhu le están exigiendo a los padres de familia el pago de la mensualidad, aunque no hayan recibido los desembolsos. ¡Esto es canallesco y leonino!

PRIMER REVÉS

Los trabajadores que demandaban el pago de prestaciones después que una constructora amiga del Tortugón se declaró en quiebra, ganaron la primera batalla legal. La aseguradora quería irse a arbitraje, pero tendrán que ir a donde un juez. Se habla de demandas y secuestros millonarios. ¡Joder, tío!

CON CANDELA

Me mandaron esto: “Por el palacio de los camisas rojas confían que esta pesadilla con un mal encargado, al menos culmine bien con el nombramiento de un director que los represente. Que para eso se escogió una terna de los mejores. Que no quieren sorpresas”. ¡Bomba, carabomba!