La llorona del 17 de abril de 2020

RESUCITÓ

Y por tierras nicas, Danielito reapareció. Se dirigió al país por televisión y habló del bichito que azota al mundo. Dijo que han muerto bastantes personas en Nicaragua, pero no por el Covit-19. La vaina es que el hombre está vivito.

DEMACRADO

Lo que sí notó mucha gente es que a Danielito se le veía demacrado y llamó la atención el tono muy blanco de sus manos. ¿Qué será lo que oculta Danielito?

PROPUESTA

Los dueños de restaurantes están proponiendo al GobierNito que una vez se reanuden las labores en las empresas, que a los consumidores no se les cobre el 7% por el consumo de sus alimentos en los restaurantes. Que esa es una manera de incentivar a los clientes.

LAS QUE SÍ, SÍ

Dijo Nito ayer que las escuelas privadas que demuestren que están preparadas para dar clases virtualmente, que lo hagan. Bueno, la tía Maui, de la AIP, no le había hecho mucho caso al comunicado del Meduca, porque de una vez le mandó a decir a sus estudiantes que las clases seguían. ¡Ahora sí está autorizada!

SOS, SOS

Padres de familia de escuelas privadas, de las más yeyés, piden la intervención del Meduca, porque estas escuelas están cobrando la misma mensualidad con los módulos virtuales, sin considerar la situación económica y que, por muy buenos que sean los módulos, no se comparan con la educación presencial. Además, las escuelas no tienen los mismos gastos, o sea, están teniendo un sustancial ahorro.

MUY BONITOS

Muchas quejas con una empresa INSA, porque como no ganó la desinfección del Susana Jones, apeló y ahora el hospital ha quedado jodido, porque no ha podido realizar el trabajo de desinfección. Lo peor es que esta empresa está denunciada en otros casos por unas vainas raras. ¡Joder, tío!

NO QUIEREN ENTENDER

Muchos no quieren entender que el país no es el mismo y que no se puede lucrar en esta crisis. Solo tenemos el derecho a sobrevivir. Si insisten en continuar con la voracidad de siempre, perderán igual, pero se ganarán de ñapa el rechazo ciudadano. ¡Ojo, Superintendencias y Asep!

PARECE MENTIRA

Comenta alguien que los grandes beneficiarios de los terribles daños y perjuicios que permitió Tortugón y la Mala, ahora están desesperados en esta crisis y con temor y angustia a perderlo todo. Se olvidaron del proverbio que dice: “con la vara que mides serás medido y una cuarta más”. ¡Santa cachimba!

EL EJEMPLO EMPRESARIAL

Ricardo Pérez, S.A. anunció que seguirá pagándoles a sus empleados e incluso les reconocerá bonificaciones. Esta acción debe ser imitada por algunos empresarios que, pudiendo, desconocen el compromiso social empresarial. Da gusto conocer de esa calidad de empresa. Su lema cae al pelo: ¡Juntos hasta el final, porque solo juntos llegamos lejos!

CUARENTENA ABSOLUTA

El Minsa puso en cuarentena todos los hogares de ancianos, pero muchos de estos centros son atendidos por personal que viaja todos los días. En cualquier momento puede llevar el virus un asintomático, y entonces nadie se responsabilizará por la afectación. ¡Ojo, Chayo!

HASTA LUEGO

Ayer falleció el Charro Espino, tío del expresidente Martín Torrijos Espino. A sus familiares, nuestras condolencias. Que el Señor lo acompañe siempre. ¡Paz a su alma!

UN RESPIRITO

“La pandemia ha debilitado significativamente las perspectivas macroeconómicas de Panamá para 2020 y ha abierto una brecha en la balanza de pagos estimada en alrededor de 3,700 millones”. Esto lo dice el FMI, que decidió darle un respirito al Gobierno con una asistencia financiera de $515 melones. ¡Más bien!