La llorona del 4 de mayo de 2020

LO PICÓ EL BICHO

A Tacla Durán, famoso por sus declaraciones sobre el maná brasileño, parece que lo picó el bichito endemoniado. Dice que está encerrado y la que lo atiende es la mamá. ¡Chuzo, ¿cuántos querrán que la vaina le dé con todo?!

GUERRA SICOLÓGICA

Alguien comentando que por las redes hay una guerra sicológica en todo su apogeo. Que el revulú es tal que nadie sabe quién es amigo y quién enemigo. ¡Mi madre!

ME ACLARAN

Alguien me mandó a decir que la supuesta fiesta en Punta Barco de un Paredes no fue en estos días de cuarentena. Que esa vaina es vieja, pero que el cumpleaños lo agarró en época de coronavirus y lo que hizo fue subir las fotos de la celebración pasada.

EXTRAORDINARIAS

Dice que el Órgano Ejecutivo analiza llamar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. Que todo será para temas del coronavirus.

A LA CASA

Dicen que El Cuco, preso hace rato en El Renacer, podría ser beneficiado con una medida cautelar de casa por cárcel.

DEMANDITA

Dice que la vaina esa de los miembros de la Policía Nacional que le dispararon con una pistola táser a un hombre en Samaria y que luego murió de una falla cardíaca, no se va a quedar así. Que hay abogados que preparan una querella contra los uniformados. ¡Chanfle!

ABANDONADOS

Dice que hay un poco de viejitos literalmente abandonados por sus familiares en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. Que varios de estos viejitos cuando son dados de alta por alguna afección que los llevó al hospital, los familiares no los pasan a recoger. ¡Desalmados!

REAPERTURA

Mucha gente hablando sobre la reapertura de los comercios, aduciendo que van a quebrar si la vaina no se reactiva. Pero otro pocotón de pobladores no se atreve a salir de casa y si no hay clientes, tampoco va a haber negocios. Yo sí creo que ferreterías y talleres hay que ir levantándoles la cuarentena.

DENUNCIA

La que amenaza actuar contra el presidente de la comisión de Credenciales, Roberto Ábrego, es la ex ministra Alma Cortez. No está contenta porque el diputado no ha remitido al Ministerio Público los expedientes de Juan Carlos Varela, Isabel De Saint Malo, Jerónimo Mejía y Harry Díaz. ¡Ajoooo!

YA PA' QUÉ

Mark Geiger, el árbitro que jodió a Panamá porque en el juego del 22 julio del 2015, al minuto 90, pitó un penal inexistente, volvió a reconocer su grave error. Esa vaina le permitió a México empatar y después ganar en el alargue 2-1 a Panamá. ¡Ya pa' qué si ya moliné!

ALEGRANDO EL AMBIENTE

Muy bien por el pianista italiano Mario Olivotto, quien todas las tardes deleita sus vecinos del edificio Costa Azul, en vía Argentina, para ayudarlos a pasar mejor la cuarentena. Iniciativas loables como esta, son la que demuestran la solidaridad de esta sociedad.

COGÍO POR LA YAYA

El que está hasta la tusa es el Bolsonaro porque su ex ministro y compinche que lo llevó a la presidencia de Brasil, el juez Moro, ahora presentó una tanda de pruebas contra el mandatario. Bolsonaro ahora le dice a Moro que es un mentiroso y este sábado le ha llamado Judas.

DEDICADO A SUS NIETOS

El fin de semana resultó pródigo en “rumorología”. Se habló de renuncias a todos los niveles, de cambios de posiciones, de rotaciones en cargos públicos pero, como siempre, todo salió de la mente enferma de varios que sueltan carnadas, para ver que pescan. A uno que está dedicado 100% a sus chancletas, a su hamaca y a sus nietos, lo han mencionado para una Secretaría, que él ha rechazado otras veces. ¡Dejen tranquilo al “viejo”!