La llorona del 19 de agosto de 2020

ATAQUE CIBERNÉTICO

Un grupo denominado Anonimus Panamá se atribuyó el 'hackeo' de que fue objeto ayer el Meduca, donde le echaron abajo su página web. El grupo de 'hackers' defiende su medida, porque dice que el Meduca y la ministra Maruja de Gorday son “homofóbicos, racistas y discriminadores”. ¡Mi madre!

MOVIENDO LOS HILOS

Alguien comenta que en la Tremenda Corte depende de quién eres para admitir amparos sin agotar la vía, cuando normalmente se necesita. La vaina es que eso hace que involucrados en el maná brasileño reciban ayuditas. ¡Cara...mbola!

LA CAMPAÑA

Desde las trincheras del Tanquesito de Gas sacaron una campaña para incentivar a los panameños a protegerse contra el coronavirus, porque esta pelea es de todos. La iniciativa, plausible, justo se da a conocer ahora que reabren muchos comercios y oficinas públicas.

NO SE ENTIENDE

El cabreo de la gente por salir y que flexibilicen la cuarentena. Pedían la no restricción de horarios. Las autoridades acatan la petición, y ya salieron unos a criticarla. ¡Joder tío, joder!

CACHAZA, OPERATIVO

Dicen por ahí que Cachaza está operativo. Que quiere causar mucho ruido, mientras le dicen sí o no a un posible acuerdo. ¡Santa cachimba!

A CAMBIO DE...

También circuló ayer que los españoles que hablaron del 10% que supuestamente debía pagar FCC por los contratos en Panamá, recibieron a cambio la extensión de la línea 1 del Metro. ¿Cómo es que es la cosa?

¿Y LA AUDITORÍA?

También me mandaron a decir que “una auditoría del Camaronero reveló que en la Ciudad Hospitalaria no hubo ningún chanchullo, ¿cómo los españolitos hablan de 10% de coima? Como que algo no cuadra, bueno sí, la extensión a Villa Zaíta por 180 melones”. ¡Ataja!

LO QUE HAY DETRÁS

Por la cueva de la 5 de Mayo, me cuentan que dos padrastros empujan a todo vapor un proyecto de ley para extinguir, precisamente, el vapor con nicotina, pero lejos de la salud; sus intereses podrían estar en el mercado negro. Me dicen que siga la pista de humo de un sobrino en plaza Edison.

POR LA VICE

Por tierras ecuatorianas dicen que el Correa expresidente sigue los pasos de la Cristina de Argentina. Anunció que acompañaría al economista Andrés Araúz, de 35 años, uno de sus exministros que se postula a la Presidencia en las elecciones de febrero próximo por una coalición de izquierda.

INVESTIGACIÓN

“Fiscalía Anticorrupción inicia investigación de oficio por la posible comisión del delito de peculado, en perjuicio de la ACP, por publicación en redes sociales donde se señala la contratación de un programa para el manejo de procesos por la suma de 14 millones de dólares”, anunció públicamente este martes el Ministerio Público.

SUSTO BERRACO

Desde el Sinaproc dicen que no fue ni tornado ni tromba marina ni gustnado. Que la vaina era una nube cónica. En pocas palabras, la nube se puso a posar de una forma que le causara culillo a la gente. ¡Santa Bárbara bendita!