La llorona del 25 de diciembre de 2020

UN AIRE

Nito sancionó la Ley 192 que establece que los descuentos y concesiones a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad serán deducibles 100% como crédito fiscal al impuesto de la renta. ¡Más bien!

PONCHERA

El decano de la Facultad de Medicina dijo hasta aquí llego en el consejo consultivo de Salud. Lo cabreó la llegada de médicos cubanos. Dice Ebrahim que cuando vengan los médicos militares gringos, allí sí van a estar calladitos. ¡Ay padre!

OPTIMISMO

Algunos economistas tienen mucho optimismo en Panamá. Dicen que con las ventajas competitivas de su sistema económico, una banca sólida y el apalancamiento en la innovación y la digitalización, puede lograr un crecimiento del PIB entre 5,5% y 7% en 2021.

NO SOY DE MOVIN

Lombana en una entrevista: “no soy parte de Movin, no he sido parte nunca de Movin, e insisto no entiendo por qué quieren seguir haciendo la vinculación cuando nunca ha existido”.

TAREA DURA

Dice Lombana que ha sido difícil inscribir su partido Otro Camino por dos razones: porque los partidos políticos están desprestigiados y hay muchas personas a las que les cuesta inscribirse a pesar de que tengan preferencia hacia su persona, y por la pandemia.

AL FILO DE LA NAVAJA

El Gobierno británico y la Unión Europea lograron un acuerdo al filo de la navaja de la ruptura por el Brexit. Cuando todo parecía un colapso inminente, se vio la luz y llegaron a un acuerdo.

ENTRE LOS PRIMEROS

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional pide a los gobiernos que los trabajadores aéreos sean incluidos como esenciales en el proceso de vacunación.

CON CULILLO

La vaina se puso peluda ayer, cuando se reportaron 51 fallecidos picados por el bichito endemoniao y casi 3 mil 500 contagiados. Parece que la cosa se pondrá peor. ¡Mi madre!

CALISTENIA

El 2 de enero se instala nuevamente la Asamblea para su segundo periodo ordinario. Dice que el discursito a la nación que prepara Nito, viene con sorpresitas. ¡Ajoooo!

PA'TRAS

Casi 400 personas fueron devueltas, cuando pretendían viajar hacia el interior, a sabiendas del cerco sanitario que entró en vigencia. Y carros fueron 160. El cabreo fue enorme. ¡Santa cachimba!

EXPEDITO

Dice la ATP que los turistas internacionales podrán circular durante el toque de queda y cruzar los cercos sanitarios, única y exclusivamente para trasladarse a sus sitios de alojamiento.

HOME PORT

Ya que hablamos de turismo, Panamá hace esfuerzos para convertir el país en 'home port' de líneas de cruceros. Tenemos puertos para cruceros en Colón y en Panamá, es decir en los dos océanos.

FELIZ NAVIDAD

A los lectores de esta columna y a todos sus familiares, que tengan una feliz Navidad. Cuídense, que los queremos seguir teniendo como fieles lectores de La Llorona.