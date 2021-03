La llorona del 7 de marzo de 2021

ME VOY

El que dijo hasta aquí llego en el Club Rotario Panamá es Ricargo Gago Salinero. Manifestó su dolor, porque varios miembros de su club, pisotearan los principios de los Rotarios, con el tema de la vacunación, bajo el concepto “yo primero”.

SIN VERGÜENZA

Lo que señala Ricardo Gago Salinero, es justo lo que se dice desde La Decana, que el gran problema de Panamá no es la corrupción, sino la falta de vergüenza. Por lo menos don Ricardo ha tenido la hidalguía de renunciar a un club y que no vuelva hasta que no saquen a esos juega vivos que se vacunaron primero, por encima de los que realmente les tocaba. ¡Aplausos!

DISCRIMINADOS

Los veterinarios del país están también en primera línea de trabajo, con los productores en el campo controlando las zoonosis, cuarentena, plantas de alimentos, en salud pública. Se sienten discriminados por falta de equipos de protección personal, y no los han tomado en cuenta para las vacunas.

VACUNACIÓN

Gran esfuerzo están haciendo las enfermeras y técnicos de enfermería para vacunar a población vulnerable, y vacunar al personal que están en primera línea de batalla. Bien por ellos, pero no han faltado los avivatos, en colarse...

CABREADOS

Los médicos veterinarios del MIDA, dicen que nunca han parado de trabajar en todo tiempo de pandemia, están muy molestos por la falta de la promesa en el pago del bono de productividad del año pasado. ¡Ay padre!

CABREADOS II

También me dicen que el rancho está por arder en MiAmbiente, porque no ha querido reconocer lo que por ley dice sobre las clasificaciones y escalafón profesional de los veterinarios, que trabajan en esa institución. Piden que se cumpla la ley.

FUNERAL DE ESTADO

Dice que el GobierNito va a hacerle un funeral de Estado al desaparecido ex vicpresidente Tomás Gabriel Altamirano Duque, mejor conocido como Fito Duque. No hay fecha, porque se coordina con la familia.

HISTÓRICO

El primer ministro iraquí, Mustafá al Kazemi, declaró el 6 de marzo como el Día Nacional de la Tolerancia y la Coexistencia, en ocasión del histórico encuentro entre el papa Francisco y el ayatolá Ali al Sistani, uno de los principales líderes religiosos chiíes, en la ciudad de Nayaf.

PARA WASHINGTON

Siria Miranda decidió tomarse otro aire y aceptó en el GobierNito una misión en Washington, la capital gringa. Siria ha pasado un profundo dolor familiar que este cambio de ambiente le hará muy bien.

ALBERGUES

Ahora salió una vaina que dice que en Tocumen había un cuarto en uno de los albergues para menores de edad que le llamaban “La Comarca”, donde metían a los niños castigados. ¡Mi madre!

VACUNACIÓN EXPRESS

Se realizó ayer la vacunación express en el Parque Omar, específicamente para los mayores de 16 años, con algún problema de discapacidad.