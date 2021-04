La llorona del 11 de abril de 2021

TRAGEDIA

Cuatro inmigrantes perdieron la vida en su travesía hacia Panamá. La selva darienita no perdonó a tres hombres y una mujer, que no pudieron cumplir sus sueños.

BAGDAD

Dice que la Operación Neptuno desarticuló una red de tráfico de drogas, en la que trabajaba una cantidad de personas. Dicen que la operación le pegó directamente en el corazón de la banda.

BILLETITO

Dice que unos 134 millones de dólares se movieron en el país, por motivo del asueto de Semana Santa. Por lo menos circuló efectivo e hizo que varios negocios cogieran un aire.

A LA REJA

Un hombre fue condenado a 32 años de prisión por violar a sus dos hijastras. El caso data de 2017 en Pacora, pero ahora el hombre fue condenado.

PROPUESTA

Unidad nacional para enfrentar la crisis promoverá el reconocido jurista Rafael Fernandez Lara entre su círculo de amistades y radioescuchas, quienes forman parte de los diversos partidos políticos. Su patriótica propuesta se presentará mañana en la celebración de su onomástico en su programa de Cara al País.

NIÑOS DE PECHO

Ha causado revuelo el comentario que con la captura del menta'o Chichi y la condena de Patria Portugal, aquí quedan libres los elefantes y atrapan los mosquitos. ¡Ajooooo!

SITUACIÓN EXTRAÑA

Lo ocurrido en Chile es extraño, debido a que la población se confió y pensaba que porque se habían colocado la primera dosis de la vacuna ya eran inmunes. Ahora se desataron miles de contagios diarios y en todo el país solo quedaban 200 camas en uci. No hay que descuidarse. ¡En guerra avisada no hay contagio!

CON PACO

Me mandaron esto: “...hoy 4 turistas que llegaron a mi lodge en El Valle provenientes de EEUU me contaron que en Tocumen no les aceptaron la prueba COVID que presentaron porque le faltaba un 'sello”.

CON PACO II

Y agrega: “Los obligaron a hacer otra prueba en el Aeropuerto ($50 c/u) y tuvieron que esperar 3 horas más. El requisito de mostrar una prueba covid no menciona nada de “sellos”. Esto es un abuso y muy probablemente un negociado entre el laboratorio y el agente de Migración que rechaza la prueba porque le falta un 'sello'”.

¿CÓMO ANDA ESO?

Uno de los más recientes escándalos policivos del año que transcurre, fue el plan y fallida ejecución del secuestro del ex mayor Moisés Cortizo Cohen, para tumbarle el cobro de una finca que había vendido. El caso acaparó las primeras planas, pero desde hace rato no se sabe nada del proceso y de los detenidos.

NADA SE SABE

Después de las varias semanas de espera para las investigaciones de los culpables del escándalo de los albergues, resultó un balde de agua helada, las declaraciones del fiscal, sobre 4 funcionarios de “pan con sardina como indiciados”. Realmente, lo indicado era que aparecieran los que sacaban a los menores por las noches, para sus “aquelarres sexuales”.

DANDO GARROTAZOS

Me mandan esto: La ACODECO debe salir en defensa de los cuentahabientes bancarios, que están siendo presionados por la banca, para que firmen arreglos de pagos, sin tomar en cuenta que la reactivación económica todavía es una utopía. Esas presiones, están generando afectaciones en la salud mental de gente que se las está viendo dura. ¡Guarden el látigo!