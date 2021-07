La llorona del 8 de julio de 2021

LA REUNIÓN

Ayer fue la reunión entre los diputados de CD, leales a Yanibel, con El Loco mayor. Dijo Yanibel que no solo se van a reunir con El Loco y su partido Realizando Metas, sino con el Alianza de El Plomero y con el Molirena de Pancho. ¡Mejeto!

LA JUNTURA

Alguien que analiza lo que está viendo, dice que Yanibel pretende unir lo que en alguna ocasión unió El Loco que le permitió llegar al Palacio de las Garzas en 2009. ¿Será que hará lo mismo con los ñames de Blandoncito?

CONVENCIÓN

Parece que El Loco ya está de acuerdo con Yanibel y lo que están planeando es darle un jaque mate a Rómulo. Ahora lo que viene es la convocatoria a una convención extraordinaria para sacar a Rómulo de la presidencia de CD. ¡Mi madre!

LO TIENEN DE CONGO

Me dice un sapo que a un padrastro del distrito populoso, los maleantes han visitado varios de sus locales. ¿Será que lo miden con la misma vara?

DON JUAN TENORIO

Me comentan desde San Francisco de un precandidato a repre que es todo un don Juan Tenorio. Así consiguió mucho de la alcaldía de CD y se dice que llenó el lugar de un burgomaestre en su antiguo hogar. ¡Así quien no!

BILLETITO

El director general del IMA, Carlos Motta, anunció que mañana se inician los pagos a los pequeños productores en Herrera y Los Santos, como parte de una programación nacional. Estos agricultores vendieron sus productos a Panamá Solidario. En la primera ronda fueron beneficiados más de 500 productores de diferentes regiones.

BUSCANDO EL NEGOCITO

Dice que hay 19 empresas, entre nacionales e internacionales, interesadas en la construcción del muelle fiscal de Puerto Armuelles. Que ayer participaron del acto de homologación de pliegos para el estudio, diseño, desarrollo, aprobación de planos y construcción de esta obra. El proyecto está valorado en 20 melones.

GRAVE PELIGRO

Una querida jefa de los recursos de los humanos del ministerio de Curundú, está con los fusiles del comandante, disparando dizque por órdenes de arriba, contra técnicos de muchos años en cuarentena, debilitando la seguridad alimentaria y salud pública.

GRAVE PELIGRO II

En los planes está el de fusilar a 70 funcionarios, casi todo el pie de fuerza, más de las terminales aeroportuarias. Dice que con eso prácticamente desaparecerían cuarentena agropecuaria, con la pretensión de llenar cuotas políticas, poniendo en peligro la seguridad nacional, salud pública y patrimonio agropecuario del país. ¡Ojo con eso!

QUIEREN CAMBIO DE HORARIO

Desde el MEF me mandan a decir que en todos los ministerios entran a las 8:00 a.m. y salen a las 4:00 p.m. Solo los que trabajan en el MEF con altos cargos tienen este horario, porque los demás funcionarios trabajan de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Ellos también quieren el horario general de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

SIGUE EL SUBSIDIO

El GobierNito anunció ayer que mantendrá el subsidio eléctrico al 93% de la población. Al otro 7%, el aumento será de un 1%.