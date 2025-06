AL BANQUILLO

Me cuentan que hoy, a las 3 de la tarde, sentarán en el banquillo a un juez civil, acusado en múltiples ocasiones por supuestas faltas a la ética. Será en el salón de audiencias del Tribunal de Integridad y Transparencia, en el edificio 725 del Órgano Judicial.

VIAJE

Y LA LLAMADA

OPERACIÓN CONGELADOR

En la Casa de Porras, en la avenida Perú, las carpetillas de corrupción que el gobierno paso firme ha presentado parece que no caminan y no se mueven, como fue la recordada operación Furia, congelada por dos años, trasladando al fiscal a Bocas del Toro.

OPERACIÓN CONGELADOR II

Me cuentan que el caso de los $400 millones de la Caja maltratada que fueron transferidos a la caja menuda del Gobierno central es el que más congelado está. Que lo tienen en una nevera especial y la mano que mece la cuna, conocida como “20 Años”, es la mera mera.

RETORNO A CLASES

Muchos educadores están volviendo a clases. Me comentan que necesitan estar vigentes para la pelea que viene y, entre esas, la posible apertura de la mina. Que destituidos no podrán ayudar porque “tongo botado no pone boleta”.