AMENAZA

Desde la avenida Balboa me escriben para decirme que han estado amenazando a un alto funcionario de una entidad pública para que renuncie, cuando su cargo es por cinco años (que vencen en 2026) y que nada tiene que ver con los vaivenes políticos, salvo los internos.

PROSELITISMO POLÍTICO

NI CHICHA NI LIMONADA

Por la Plaza de la Democracia agarraron en su trampa al grupo que encabeza la exdiputada Zulay y el abogado José Luis Galloway. En los medios de comunicación decían que era un movimiento que impulsaba la revocatoria de mandato al presi Mulino, pero la solicitud que presentaron era para una constituyente paralela. Todo indica que no será ni chicha ni limonada.

NO HAY EMOCIÓN

Me escribe un asiduo oyente de los discursos presidenciales en la Asamblea para decirme que siente que no hay mucha expectativa para el próximo martes 1 de julio. Que las conferencias del presi Mulino de los jueves le ha quitado emoción al Informe a la Nación. Veremos qué dice el martes ante el pleno.

LA PRIMERA CANDIDATA

El oficialista Realizando Metas ya definió su candidata a la presidencia de la cueva, y no nada más ni nada menos que la abogada del asilado, Shirley Castañeda. Para los entendidos, a última hora se pueden bajar y subir candidatos, y todo indica que la venia de San Felipe no es para una oficialista.

SORPRESAS O SORPRENDIDOS

Dicen que en la política no hay sorpresa, sino sorprendidos, y al parecer eso es lo que ocurrirá el 1 de julio con la elección de la junta directiva de la cueva de la 5 de Mayo. Como en San Felipe no tienen una bancada legislativa porque los WhatsApp llegan desde el sur, aún no han tirado la línea, pero todo apunta a acuerdos con la capireña y con “enemigos políticos”.