PROCURADURÍA PARALELA

La Procuraduría Paralela existió y por más que no le guste a Rodrigo, un delito no se investiga cometiendo otro delito. Si queremos una verdadera justicia hay que hacer las cosas correctamente.

PROCURADURÍA PARALELA II

Aparte de esto, el nombre de Procuraduría Paralela se lo puso La Estrella, que fue el título de una investigación que realizó la Chula Adelita y que se publicó en pleno reinado de Cachaza y de la Princesa Leah. Por esta investigación La Decana se ganó el premio en el Fórum de Periodistas.

JAQUE MATE

China asumirá el control del Aeropuerto Internacional Entebbe de Uganda por incumplimiento del pago de la deuda. ¡Ay padre!

SIN CONTEMPLACIONES

China ha rechazado la solicitud de Uganda de renegociar las cláusulas tóxicas en el préstamo de 200 millones de dólares elegido hace seis años para la expansión del aeropuerto. ¡Chanfle!

BICHO ENDEMONIA'O

Y por Holanda detectaron a 61 pasajeros picados por el bichito Omicrón. Los pasajeros llegaron en dos vuelos desde Sudáfrica y dieron positivo por Covid-19 a su llegada a Ámsterdam. ¡Cara...mbola!

REVOLTIJO

Me mandan esto: “El Tribunal Electoral desactivó la renuncia online del sistema Tribunal Contigo. ¿Será que preveían renuncias masivas después del fallo sí se puede en el Picanto?”. ¡Santo padre!

MEJOR ME ENTREGO

Un colombiano a quien lo ligan con el homicidio del subdirector del Registro Público y por cuya cabeza se había ofrecido un rescate de diez mil rúcanos, se entregó voluntariamente a las autoridades. Parece que sentía que le respiraban en la nuca. ¡Santo cielo!

DECOMISO

Ahora fue en un velero, donde las autoridades decomisaron 468 paquetes con drogas. El velero estaba por el área de Portobelo, costa arriba de Colón. Dos personas de nacionalidad hondureña quedaron detenidas por este caso. ¡Mi madre!

ATRAPADO

Al que le cayó la teja fue al tal Omarcito, quien fue jefe de Recursos Humanos del Municipio de Arraiján. El hombre fue condenado a 84 meses de prisión junto a su ex jefe, el ex alcalde Pedro Sánchez Moro. El Omarcito estaba prófugo desde hacía cuatro años y cayó ayer en un puesto de control y no pudo pasar el pele police. ¡Cara...mbola!

ATRAPADO II

Tanto Omarcito como a Pedro Sánchez Moro se le condenó por peculado conra el Municipio de Arraiján, por más de 73 mil rúcanos.

BILLETE

Un préstamo por 150 millones de dólares fue aprobado por el BID a Panamá, para promover la igualdad de género. El préstamo tiene un período de desembolso de 12 meses y un período de gracia de dos años. ¡Más bien!