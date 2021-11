La llorona del 30 de noviembre de 2021

MANIFLOJA

Me mandaron esto: “Qué un dirigente de RM, le prometió a Bebi Bartender que le garantiza su tranquilidad, a cambio de cariño ecológico. Es el mismo que anda prometiendo cargos y nombramientos a nivel nacional”. ¡Mi madre!

PELIGRO, PELIGRO

Dice la gente de la OMS que la variante Ómicron representa “un riesgo muy alto” para el mundo. Que se cuiden que el bicho viene pa' encima. Ya llegó a América, vía Canadá. ¡Ataja!

COSECHAS LO QUE SIEMBRAS

Comenta alguien que no tiene pepitas en la lengua: "La culpa de la variante Ómicron y sus muertes la tendrán los europeos que acumularon con avaricia desmedida las vacunas y se negaron a ayudar a África y al tercer mundo. Y estos son los que nos dan lecciones de ética y moral a los panameños. ¿Qué dice Pascal de eso?”. ¡Ay padre!

PARA ACLARAR

Dice que Ricardo Gago sí funge como presidente de CAICA y es el albacea de los dos documentos originales entregados ayer en la Catedral: “La Carta a los Istmeños" del 17/10/1840 y “La Suerte del Istmo” de 1841. Que por eso estaba en el Tedeum con Nito y su esposa.

PACTO DEL BICENTENARIO

Hoy le será entregado al presidente Laurentino Cortizo, los acuerdos alcanzados en el Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas, en el que se recogen todas las propuestas ciudadanas en materia constitucional, social, agro, medio ambiente, salud, educación y economía, entre otras.

TESTIGO PROTEGIDO

Dice que la fiscalía Anticorrupción será la encargada de investigar al ex subdirector de la Policía Nacional Jacinto Gómez; la ex procuradora Kenia Porcell, el ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López y al ex director del Sistema de Protección Institucional Eric Estrada.

TESTIGO PROTEGIDO II

Que el despacho superior de la Procuraduría, o sea, Caraballo, se encargará de investigar los fiscales Nahaniel Murgas, Adecio Mojica, Tania Sterling, Ruth Morcillo y Zuleika Moore, quienes fueron enviados de vacaciones la semana pasada. El testigo protegido Euro 14 los tiene bailando la tirinaja.

CURIOSIDAD

Alguien en redes preguntando, por eso de que ahora estamos en la celebración del bicentenario, que ¿quién habrá sido el primer Sugar Dady de Panamá? ¡Ajooooo!

PREGUNTA

Alguien pregunta ¿por qué será que el Tribunal de Cuentas no llama a una ex alcaldesa de Arraiján que en su momento viajó a Cuba con dineros del municipio creando una brecha en las recaudaciones de este pobre distrito?

CONVERSATORIO

El CELAP, en alianza con ICFJ y con el auspicio de la embajada de los Estados Unidos, tendrá hoy, a las 11 am, el conversatorio “Penetración del crimen organizado en política”, con los expositores: Ewald Scharfenberg, Raúl Olmos y bajo la moderación de La Chula Adelita. Puede separar su cupo en celapinformacion@gmail.com

MULTADO

Al que le clavaron una multa de cinco mil tucos, a título personal, fue al alcalde de Boquete, por incumplimiento a las medidas de bioseguridad, dentro de los festejos del 28 de noviembre. Joswal portándose mal. ¡Cara...bola!

SIN PROBLEMAS

Las personas que conducen vehículos eléctricos podrán viajar desde San José, Costa Rica, hasta ciudad de Panamá y viceversa, sin tener que preocuparse por la carga de su automóvil eléctrico, cero emisiones. La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica y la Secretaría Nacional de Energía, instalaron cargadores en los 900 kilómetros entre las dos ciudades.

HOMENAJE

El Parlatino rindió homenaje a Panamá por el bicentenario de independencia de España con una gala folclórica y encendido de luces del edificio de su sede con los colores de la bandera panameña.